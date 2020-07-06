إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

شهد الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف اليوم الاثنين حادث انقلاب سيارة ملاكى ووقوع إصابات تم نقلهم إلى المستشفى.





وأصيب ثلاثة أشخاص اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى شمال نفق بياض البيض بنحو 5 كيلو متر نطاق محافظة بنى سويف

وهرعت سيارتى إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

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واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى نجاح عبد الحميد محمد 50 سنة ربة منزل مصابة اشتباه كسر بالضلوع مع جروح متفرقة بالجسم و ابو بكر ناصر السيد 23 سنة مصاب اشتباه كسر بالكتف الأيسر و عمر عبد ااحميد محمد 40 سنة، مصاب اشتباه كسر الضلوع مع جروح وكدمات بالجسم وجميعهم مقيمون مركز مغاغة التابع لمحافظة المنيا.



