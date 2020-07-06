الشارقة الإماراتي يقترب من ضم ماريو بالوتيلي

كشف تقرير صحفي، اليوم، الإثنين، أن نادي الشارقة الإماراتي يقترب من التعاقد مع ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما نشره موقع "سعودي" فإن وكيل أعمال ماريو بالوتيلي في مفاوضات متقدمة مع مسئولي الشارقة، من أجل حسم انتقال اللاعب لصفوف النادي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى صاحب الـ 29 عاما، عدة عروض أبرزها جالطة سراي وفنربخشة التركيين، إلا أنه يرغب في خوض تجربة عربية، لاستعادة مستواه في الفترة المقبلة.

وخاض النجم الإيطالي، عدة تجارب احترافية مميزة في عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة منها مانشستر سيتي، وميلان وليفربول، ونيس وأولمبيك مارسيليا، ومؤخرا بريشيا الذي فسخ التعاقد معه بسبب سلوكه خارج الملعب وانخفاض مستواه الفني.