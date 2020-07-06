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برلمان

بعد انتدابها للعمل بإسبانيا.."النواب"يوافق على استقالة النائبة رشا إسماعيل

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:11 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قبول استقالة النائبة رشا إسماعيل، من عضوية مجلس النواب، بعد صدور قرار رئيس لجنة التعليم العالي لانتدابها بالعمل ملحقا ثقافيا مدير لمعهد الدراسات الاإسلامية بالعاصمة الإسبانية مدريد.


جاء ذلك بعد أن تقدمت النائبة باستقالتها من عضوية المجلس، وتم عرض الطلب على هيئة مكتب المجلس.


وأشار رئيس البرلمان، إلى أنه أحال الاستقالة لهيئة مكتب المجلس، الذي ناقشها وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تمت الموافقة على طلب النائبة بالاستقالة.


وفي طلب الاستقالة عبرت النائبة عن امتنانها للدور الذي يقوم به المجلس من دور في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن المجلس حقق نجاحات كبيرة وهو يشارف على انتهاء الفصل التشريعي.
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