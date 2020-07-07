بشرى في حوارها لصدى البلد: لا أفكر في تقديم تتر عمل فني و«القمر آخر الدنيا» يعتمد على البطولة الجماعية

بشرى لـ صدى البلد: أختار المخرج ومدير التصوير في أعمال البطولة المطلقة

_ لا أفكر في تقديم تتر عمل فني

- أتمنى تقديم فوازير الفترة المقبلة

- «القمر آخر الدنيا» يعتمد على البطولة الجماعية





ردود أفعال قوية حققتها النجمة بشري من خلال مسلسل "القمر آخر الدنيا " الذي عرض وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ، بشري تحدثت لصدي البلد عن ردود الأفعال وكواليس التصوير .





كشفت بشرى عن أسباب قبولها لمسلسل "القمر آخر الدنيا" الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحا جماهيريا.

قالت بشرى لـ صدى البلد: "هذا العمل استثنائي بسبب الظروف الصعبة التي نمر بها ولكن الحمد الله أنا راضية عنه".

وعن تفاصيل عرض العمل عليها، قالت بشرى: "تلقيت مكالمة هاتفية من المنتجة شيرين مجدي وفي هذه الفترة كنت في مهرجان برلين السينمائي فبراير الماضي وفي هذه الفترة كنت أشعر بحالة من التردد بسبب أنني كنت أنوي السفر لأكثر من بلد، وكان كل ما يشغل بالي هل ألحق بالعمل أم أعتذر ولكن بسبب الظروف التي نمر بها وأننا لا نستطيع السفر خارج البلد وافقت".





أكدت النجمة بشري بانها لن تتدخل في اختيار فريق عمل مسلسل " القمر آخر الدنيا "" الذي عرض رمضان الماضي .

أضافت لصدي البلد :لن أتدخل في اختيار فريق العمل بل أترك هذه المسئولية للمخرج فمعظم المشاركين في العمل كانوا متواجدين ضمن فريق العمل قبل مجئ وانضامي للمسلسل ولكن أثناء لجلسات التحضيرية للمسلسل قمت بتغيير الأدوار بمعني أن هناك بعض الفنانين كانت أدوارهم صغيرة قمت بتغيرها الي مساحة أكبر أيضا هناك بعض المشاركين كانوا ضيوق شرف ولكن يستحقوا أن يكونوا أدوارهم أكبر تحدثت مع المخرج وشجع هذه الفكرة .

أيضا شاركت في ترشيح بعض الأسماء مثل محمد شاش الموسيقي التصويرية والمساعدة في تسويق العمل من خلال علاقاتي .





قالت النجمة بشرى، إن مسلسل "القمر آخر الدنيا" يعتمد علي البطولة الجماعية.

أوضحت ": أعتبر مسلسل "القمر خر الدنيا" عملًا جماعيًا وليس بطولة مطلقة، فمن وجهة نظري أن البطولة المطلقة ستكون بعد هذا العمل "القمر آخر الدنيا".



وأكملت: "أنا متصدرة العمل بحكم أنني الأقدم بالإضافة الي حصولي على لقب "أفضل ممثلة" في مهرجانات عديدة والاسم الأكبر في هذا العمل وأريد أن أقول أن كل المشاركين في العمل لهم أعمال فنية ناجحة ومستقبل باهر.









قالت الفنانة بشري، إنها تتمني أن تقدم فوازير الفترة المقبلة خاصة بعد أن اختفت منذ فترة طويلة.

وأضافت بشري هذا حلم أتمني أن أقوم به منذ دخولي المجال الفني ولكن عندما ظهرت كانت هذه الظاهرة تختفي لأن هناك حالة من التراخي والبخل في كتابة هذه النوعية من الأعمال وأعتقد من وجهة نظري الشخصية أننا نحتاج هذه النوعية من الأعمال الراقية التي تحمل أنشطة متعددة غناء ورقص وفوازير ومحاولة لحلها





قالت الفنانة بشري انها لا تفكر في غناء تتر أي عمل فني تقوم بالمشاركة فيه.

وأضافت: طوال مشواري الفني وأنا لا أحب أن أفرض نفسي علي أي عمل ومن وجهة نظري الشخصية أن المخرج لم يقتنع بهذا الموضوع علي الرغم من شركة الانتاج التي تتكم في هذا الموضوع بالاضافة الي أنني عندما سمعت تتر أغنية مسلسل "القمر آخر الدنيا " شعرت بانها لا تمثلتي ولا اللون الذي تعود عليه فتحدثت مع نصر محروس وتم ترشيح مصطفي شوقي وبالفعل حقق نجاح .





وقالت إن لديها معايير معينة في اختيار الأدوار التي تعرض عليها مؤخرا .

وأضافت: لدي معايير معينة في اختياري للأعمال وخاصة البطولة المطلقة التي تحمل اسمي أبرزها اختيار مدير التصوير والمخرج مع الشركة المنتجة قبل الاتفاق والتعاقد ولا أكون جاهزة للعمل دون جلسات تحضيرية مثل مسلسل"القمر آخر الدنيا " فعندما تعاقدت علي العمل كان كل شئ جاهزا .

مسلسل "القمر آخر الدنيا" يحمل الطابع الاجتماعي وعلاقة الأسر ببعضها البعض وخاصة علاقة الأم بأبنائها وصلة الأرحام فهو يركز على الطبقة المتوسطة وحرصنا في هذا العمل عدم الاستعراض أو المبالغة أو التركيز على طبقة معينة .

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي "القمر آخر الدنيا" بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وهدى الإتربي وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة. لم يقتنع بهذا الموضوع علي الرغم من شركة الانتاج التي تتكم في هذا الموضوع بالاضافة الي أنني عندما سمعت الأغنية شعرت بانها لا تمثلني ولا اللون الذي تعود عليه فتحدثت مع نصر محروس وتم ترشيح مصطفى شوقي وبالفعل حقق نجاحا .







