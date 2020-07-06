عرض فيلم عجلتي لـ مصطفى مهدي على قناة التنمية الثقافية.. غدا

فيلم "عجلتي" من إخراج مصطفى مهدي، وهو ثالث عروض الأفلام الفائزة بمنحة الإنتاج التي اطلقها قطاع صندوق التنمية الثقافية منذ ثلاث أعوام ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، للشباب بقيمة ٥٠ ألف جنيه، والحاصل على المنحة في الدورة الحادية عشر للملتقى.

يذكر ان وزيرة الثقافة كانت قد وجهت بتطوير مبادرة الثقافة بين ايديك ، ومتابعة العمل عليها، وتثبيت برامج الأشطة التى تعرض أونلاين على صفحات قطاعات وزارة الثقافة وقنواتها، واعتبار تلك الأنشطة جزءا أساسيا من الخدمات الثقافية التي ستقدمها الوزارة حتى بعد انتهاء أزمة كورونا.







