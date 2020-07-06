عرض فيلم عجلتي لـ مصطفى مهدي على قناة التنمية الثقافية.. غدا

يقدم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، غدا الثلاثاء فيلم "عجلتي"، على قناة القطاع باليوتيوب، وذلك ضمن فعاليات مبادرة وزارة الثقافة الإلكترونية بعنوان "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك".
فيلم "عجلتي" من إخراج مصطفى مهدي، وهو ثالث عروض الأفلام الفائزة بمنحة الإنتاج التي اطلقها قطاع صندوق التنمية الثقافية منذ ثلاث أعوام ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، للشباب بقيمة ٥٠ ألف جنيه، والحاصل على المنحة في الدورة الحادية عشر للملتقى.
يذكر ان وزيرة الثقافة كانت قد وجهت بتطوير مبادرة الثقافة بين ايديك ، ومتابعة العمل عليها، وتثبيت برامج الأشطة التى تعرض أونلاين على صفحات قطاعات وزارة الثقافة وقنواتها، واعتبار تلك الأنشطة جزءا أساسيا من الخدمات الثقافية التي ستقدمها الوزارة حتى بعد انتهاء أزمة كورونا.
ويأتى ذلك لما حققته المبادرة من خطوات إيجابية في طريق تحقيق العدالة الثقافية ونشر الثقافة في كل أنحاء مصر وفتح المجال أمام جميع المبدعين لعرض تجاربهم أمام المهتمين، بالإضافة لما حققته المبادرة من استجابة كريمة من عدد كبير من المثقفين والمبدعين من خارج مصر سواء من الدول العربية أو بعض الدول الأوروبية وأفريقيا والذين رحبوا بمشاركتهم في المبادرة؛ لما تحتله مصر من مكانة غالية في قلوبهم.