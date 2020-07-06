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ثقافة

عرض فيلم عجلتي لـ مصطفى مهدي على قناة التنمية الثقافية.. غدا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:19 م
صدى البلد
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طارق موسى
يقدم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، غدا الثلاثاء فيلم "عجلتي"، على قناة القطاع باليوتيوب، وذلك ضمن فعاليات مبادرة وزارة الثقافة الإلكترونية بعنوان "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك".


فيلم "عجلتي" من إخراج مصطفى مهدي، وهو ثالث عروض الأفلام الفائزة بمنحة الإنتاج التي اطلقها قطاع صندوق التنمية الثقافية منذ ثلاث أعوام ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، للشباب بقيمة ٥٠ ألف جنيه، والحاصل على المنحة في الدورة الحادية عشر للملتقى. 

يذكر ان وزيرة الثقافة كانت قد وجهت بتطوير مبادرة الثقافة بين ايديك ، ومتابعة العمل عليها، وتثبيت برامج الأشطة التى تعرض أونلاين على صفحات قطاعات وزارة الثقافة وقنواتها، واعتبار تلك الأنشطة جزءا أساسيا من الخدمات الثقافية التي ستقدمها الوزارة حتى بعد انتهاء أزمة كورونا.


ويأتى ذلك لما حققته المبادرة من خطوات إيجابية في طريق تحقيق العدالة الثقافية ونشر الثقافة في كل أنحاء مصر وفتح المجال أمام جميع المبدعين لعرض تجاربهم أمام المهتمين، بالإضافة لما حققته المبادرة من استجابة كريمة من عدد كبير من المثقفين والمبدعين من خارج مصر سواء من الدول العربية أو بعض الدول الأوروبية وأفريقيا والذين رحبوا بمشاركتهم في المبادرة؛ لما تحتله مصر من مكانة غالية في قلوبهم.


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