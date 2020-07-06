للوقاية من كورونا فى الغربية.. المواطنون يصطفون فى طوابير أمام البنوك والتأمينات.. صور

شهدت مكاتب البنوك والتأمينات أماكن مخصصة لصرف المعاشات بمحافظة الغربية وتوافد الآلاف من المواطنين من كبار السن من الرجال والسيدات لصرف مستحقاتهم المالية وسط التزامهم بارتداء الكمامات والماسكات الطبية للوقاية من أخطار تفشي عدوي فيروس "كورونا".





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كما رصد "صدى البلد" مشاركة العشرات من شباب الحملة الشعبية لمكافحة كورونا فى تنظيم اصطفاف المواطنين وتعقيمهم باستخدام المواد الكحولية وتوزيع الكمامات الوقائية فضلا عن تأمين دخولهم إلى منافذ صرف مستحقاتهم المالية ومساعدتهم على قضاء حوائجهم.





كان محافظ الغربية أصدر تعليماته إلي الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بضرورة تكليف رؤساء مجالس المدن والأحياء ووكلاء المديريات إلزام جميع الموظفين والمواطنين المترددين على المباني الحكومية بارتداء الكمامات للوقاية من أخطار تفشي عدوي الوباء العالمي "كوفيد 19 " علي مستوي مراكز المحلة وطنطا وزفتي وكفرالزيات وبسيون والسنطة وزفتي وقطور.





وأشار محافظ الغربية إلي ضرورة تطبيق لوائح وقرارات مجلس الوزراء بفرض الغرامات على المواطنين الغير ملتزمين بارتداء الكمامات الوقائية لتأمين حياة وأرواح المواطنين على مستوي المناطق والمؤسسات الحكومية.





وشدد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة توجيهاته إلي رئيسا حي أول وثان بأهمية تيسير أي عقبات محتملة قد تواجه المواطنين أثناء انتظامهم في طوابير أمام البنوك ومكاتب البريد ضمانا لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.