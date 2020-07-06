الجيران اتهموا شقيقها بحبسها 22 عاما.. التضامن: استمرار حجز سيدة المنيا بمستشفى الطب النفسي

يتابع مستشفى الطب النفسي بمحافظة المنيا حالة فادية التي انتشرت قصتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد اتهام الجيران لشقيقها بحبسها منذ 22 عاما.









وقامت وزيرة التضامن بالتدخل لمتابعة الحالة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة.











داخل المستشفي والمحجوزة بها منذ يوم السبت الماضي لإعداد تقرير بحالتها للنيابة العامة. وقال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمنيا إن مستشفى الطب النفسي بالمحافظة ما زالت تتابع حالة فادية إسماعيل مهني 56 سنةداخل المستشفي والمحجوزة بها منذ يوم السبت الماضي لإعداد تقرير بحالتها للنيابة العامة.









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وأشار إلى أن مديرية التضامن خاطبت المستشفى للحصول علي التقرير وإرساله للنيابة العامة وإدراجه بملف الحالة.





وأضاف أنه تم توفير سرير وبطانية ومرتبة لتهيئة الغرفة التي تقيم فيه السيدة فادية برفقة أسرتها في منزلهما بقرية تلة التابعة لمركز المنيا بعد رفضها الانتقال لدار رعاية عاجلة وعدم حبسها فضلا عن معونة 3 أشهر تساعدها على الحياة وكرتونة سلع غذائية لحين إدراجها بمشروع تكافل وكرامة.





وأكد وكيل وزارة التضامن بالمنيا أنه استدعى شقيقها وأبدى تعاونا تماما من أجل رعاية شقيقته.





كان خلف إسماعيل مهني، شقيق السيدة فادية قد توجه إلى مستشفى المنيا للأمراض النفسية، بناء على قرار النيابة العامة في المحضر رقم 5691 إداري مركز المنيا، بعرضها على أطباء المستشفى لكتابة تقرير بالحالة، مع حجزها إلزاميًا إذا استدعى الأمر لتلقي العلاج اللازم.





وكانت النيابة قد أمرت في تحقيقاتها مع شقيق سيدة المنيا، بناء على البلاغ المقدم من جيرانه، بحجزها لبيان إذا كان قد قام بحجز شقيقته بدون وجه حق من عدمه، بيان قصده من ذلك إذا كان يقوم بتعذيبها وإذا كان يقوم برعايتها وتم إخلاء سبيله في يوم 29 يونيو بعد الاستماع لأقوال الشهود.