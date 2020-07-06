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حوادث

عرض أسرة فتاة "التيك توك" على الطب الشرعي في واقعة التعدي على قوات تأمين المحكمة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:20 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة مركز كفرشكر بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها بعرض أسرة منار سامي فتاة "التيك توك" في بنها على الطب الشرعي بعد اتهامهم بالتعدي على ضابط الحراسة المكلف بتأمين محكمة كفر شكر في المشاجرة التي نشبت بينهم وبين طاقم التأمين خلال جلسة تجديد حبس المتهمة منار سامي السبت الماضي.


كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين الأب والأخ والأخت "أسرة منار" 4 أيام في واقعة التعدي على السلطات خلال جلسة تجديد حبس المتهمة وتم التجديد لهما اليوم.

من ناحية أخرى قالت اسرة منار فى التحقيقات التى أجريت معهم أن منار شاركت في 3 أعمال فنية منها مسلسل "المحقق الخاص"، وشاركت أيضا في أفلام "فرقة المحترفين" وفيلم "اركب تريند" الأمر الذي جعلها تدخل أيضا في مجال الإعلانات والموديلز وعروض الأزياء.

وأشارت والدة منار إلى أنهم من أسرة محدودة الدخل وخال ابنتها هو من دفع لها مصاريف أكاديمية الضيافة الجوية وقدرها 50 ألف جنيه وبعد عدة أشهر تفاجأنا بالمطالبة بمصاريف أخرى لم نستطع سدادها الأمر الذي جعلها تترك الأكاديمية وتتجه إلى مجال التمثيل والإعلانات مشيرة إلى أن منار " هي أصغر أبنائها ومطلقة منذ 4 أشهر ولديها طفلة تدعى "لينا.ا.م" 3 سنوات.

كانت النيابة الكلية ببنها بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها قد أمرت الأسبوع الماضي بحبس  منار سامي. والمعروفة بفتاة التيك توك ببنها وصديقها الشهير بزيكا 4 أيام علي ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة للمتهمة وصديقها تهمتى التحريض على الفسق وحيازة مخدرات وسلاح أبيض وإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع بالمخالفة للمبادئ والقيم مع مراعاة التجديد لهما فى المواعيد القانونية المحددة.
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