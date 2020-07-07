استئناف النشاط الثقافي والفني ببيت الشعر بالأقصر.. غدا

يستأنف بيت الشعر بمدينة الأقصر ، غدا (الأربعاء) نشاطه الشعري والثقافي مجددًا، بعد توقف دام قرابة مائة يوم، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.









وتقام يوم الاربعاء ندوة تعريفية بجائزة الشارقة لنقد الشعر، وأمسية شعرية لعدد من الشعراء المصريين.









وستتم عودة النشاط الثقافي والفني وسط إجراءات وتدابير مشددة، وذلك طبقًا للإجراءات التي أعلنتها وزارة الثقافة ورئاسة الوزراء لمواجهة فيروس كورونا.









يذكر أن وزيرة الثقافة كانت قد وجهت بتطوير مبادرة الثقافة بين ايديك ، ومتابعة العمل عليها، وتثبيت برامج الأنشطة التى تعرض أونلاين على صفحات قطاعات وزارة الثقافة وقنواتها، واعتبار تلك الأنشطة جزءا أساسيا من الخدمات الثقافية التي ستقدمها الوزارة حتى بعد انتهاء أزمة كورونا.



ويأتى ذلك لما حققته المبادرة من خطوات إيجابية في طريق تحقيق العدالة الثقافية ونشر الثقافة في كل أنحاء مصر وفتح المجال أمام جميع المبدعين لعرض تجاربهم أمام المهتمين، بالإضافة لما حققته المبادرة من استجابة كريمة من عدد كبير من المثقفين والمبدعين من خارج مصر سواء من الدول العربية أو بعض الدول الأوروبية وأفريقيا والذين رحبوا بمشاركتهم في المبادرة؛ لما تحتله مصر من مكانة غالية في قلوبهم.



