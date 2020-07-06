النشرة الاقتصادية.. 3 قروش تراجع في أسعار صرف الدولار والبورصة تربح 5.8 مليار جنيه اليوم..والملابس الجاهزة تبدأ توريد 40 مليون كمامة قماش

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم الاثنين 6 يوليو 2020 ، عددا من أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء،تراجع اسعار الدولار و الملابس الجاهزة تبدأ توريد 40 مليون كمامة قماش لهيئة الشراء الموحد، و12.5 تريليون دولار خسائر تراكمية يتكبدها الاقتصاد العالمي في 2020-2021.

3 قروش تراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6-7-2020،تراجعا بنحو 3 قروش مسجلا 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع، وفقا لاخر تحديث للبنك المركزي المصري، وسجل اليورو 18.13 جنيه للشراء و18.25 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الاسترليني 20.04 جنيه للشراء و20.16 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

شهدت اسعار الذهب في مصر تراجعا بنحو جنيهان بعد أن ارتفعت نحو 4 جنيهات خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 6 يوليو 2020.

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 الاعلى فئة بين 905 و 908 جنيهات خلال تعاملات اليوم، وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا بين 792 الى 795 جنيها.

12.5 تريليون دولار خسائر تراكمية يتكبدها الاقتصاد العالمي في 2020-2021

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه نتائج تقرير مؤشرات مدراء المشتريات لشهر يونيو 2020.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الخسائر التراكمية المتوقعة للاقتصاد العالمي، حيث قدر صندوق النقد الدولي الخسارة التراكمية التي يتكبدها الاقتصاد العالمي علي مدار العامين 2020-2021 بقيمة تقدر بحوالي 12.5 تريليون دولار بسبب أزمة التعرض لفيروس كوفيد-19.





التخطيط تتلقى 51 مشروعا مقترحا من مستخدمي تطبيق شارك 2030

آعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها موقف دراسة المشروعات المقترحة من قِبل المواطنين من خلال تطبيق "شارك 2030" الذي أطلقته الوزارة في شهر ديسمبر 2019، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية عن طريق مشاركة المواطنين في إعداد مشروعات الخطة.

12.8 مليار دولار حجم التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية فى 338 مشروعا

كدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الدولة على تفعيل التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية لمساندة القطاع الخاص لمواجهة تداعيات ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) على الاقتصاد المصري، مشيرة الى ان هناك برامج عديدة للتعاون المثمر والبنّاء بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 12.8 مليار دولار بـ 338 مشروع، وذلك فى قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والزراعة والخدمات الصحية والاجتماعية والتجارة واستيراد السلع الاستراتيجية والتعليم.

مصانع غرفة الملابس الجاهزة تبدأ توريد 40 مليون كمامة قماش لهيئة الشراء الموحد

تبدأ المصانع التابعة لغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية في توريد 40 مليون كمامة قماش إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد ولصالح وزارة التموين والتي ستقوم بطرحها للبيع لأصحاب البطاقات التموينية.

البورصة تربح 5.8 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات، اليوم/الاثنين/، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر5 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 606 مليارات جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2ر2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.