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فن

الإماراتي عيضة المنهالي يطلق "إنت الجميل".. شاهد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:28 م
صدى البلد
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محمد نحلة

أطلق الفنان عيضة المنهالي أحدث أغنياته المنفردة من ألحانه وغنائه بعنوان "إنت الجميل"، وتعاون بها مع الشاعر الإماراتي سعيد بن مصلح.


وتقول في مقدمتها:

إنت الجميل اللي ولا مثلك جميل

اللي على شعري اخطه وأرسمه

أرسم شعر راسك مع الطرف الكحيل

وارسم سنا خدك و وردة مبسمه


وقد حملت الأغنية توزيع موسيقي للموزع عبد العزيز العبري، ومكس وتسجيل للمهندس ماجد صالح.


 وقام ببثها وعرضها حصريًا عبر قناة عيضة المنهالي الرسمية في موقع "اليوتيوب" الى جانب توزيعها على جميع الإذاعات المحلية في الإمارات والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية المتنوعة.

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