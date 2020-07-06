أيمن أبو العلا يطالب بضم أطباء التأمين الصحي لقانون زيادة بدل مخاطر المهن الطبية

وجه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على دعم ومساندة الأطقم الطبية في ضوء التكليفات الصادرة في هذا الشأن.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون زيادة بدل مخاطر المهن الطبية.



وأشاد أبو العلا، بالدور الذي يقوم به الفريق الطبي، وما يقدمونه من جهود وتضحيات كبيرة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن دورهم لا يخفى على أحد، وأنهم قاموا بدورهم على أكمل وجه.



وطالب النائب، بضرورة أن يتضمن القانون الجديد فيما يتعلق زيادة البدل عن مخاطر المهنة، جميع العاملين في الخدمات المعاونة بالقطاع الطبي، وكذلك الأطباء في التأمين الصحي.



وبشأن ما يتعلق بمد سن الستين، أشار أيمن أبو العلا، إلى أنه من أوائل المطالبين بهذا القرار، مطالبا بضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة بالأساتذة في المستشفيات الجامعية أثناء اتخاذ قرار المد بعد سن المعاش.



من جانبه أشاد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بما تناوله أيمن أبو العلا، قائلا: كل الشكر للدكتور أيمن أبو العلا، وأنا حرصت على الاستماع إليه باعتباره أحد المختصين.