البداية بـ شارع 9.. الريماس تدخل عالم الدراما بـ 5 مسلسلات

أكد المنتج الفني عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج بشركة الريماس للإنتاج الفني، أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد انطلاقة إنتاجية متميزة، بعد أن طرقت الشركة بابا جديدا وهو إنتاج المسلسلات التليفزيونية، بواقع 5 مسلسلات سوف يتم تنفيذها تباعا، على أن تكون البداية من خلال مسلسل "شارع 9" تأليف د. حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق، وسوف يتم الإعلان عن أسماء النجوم المشاركين بالعمل خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما تبدأ عمليات التصوير خلال النصف الثاني من شهر يوليه الجاري.

وأوضح منصور في بيان صحفي أنه تم توقيع بروتوكول مشترك مع نقابة المهن السينمائية للاستعانة بالكوادر الفنية الجيدة والمواهب المتميزة من شباب المؤلفين والمخرجين وكل العاملين خلف الكاميرا، مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول آخر مع مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال منصور إنه يشرف على هذه الخطة الإنتاجية مع برودويسر الشركة فدوى رفيق وتحت رعاية المنتج إبراهيم إسحق، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة مؤخرا من خلال كليب "مافيا" ، وفيلم "يوم وليلة".

ومن جانبها أكدت فدوى رفيق أن خطة إنتاج المسلسلات لن تؤثر على الإنتاج السينمائي بالشركة، حيث يتم الاستعداد حاليا لبدء تصوير فيلم جديد بعنوان "أبطال شيكاغو" بطولة حسن الرداد وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد سلامة، ويشهد هذا الفيلم كم كبير من المشاهد التي تعتمد على الجرافيك، وسوف يبدأ تصويره في منتصف شهر سبتمبر المقبل.