AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

البداية بـ شارع 9.. الريماس تدخل عالم الدراما بـ 5 مسلسلات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:03 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد فراج - محمد نحلة

أكد المنتج الفني عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج بشركة الريماس للإنتاج الفني، أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد انطلاقة إنتاجية متميزة، بعد أن طرقت الشركة بابا جديدا وهو إنتاج المسلسلات التليفزيونية، بواقع 5 مسلسلات سوف يتم تنفيذها تباعا، على أن تكون البداية من خلال مسلسل "شارع 9"  تأليف د. حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق، وسوف يتم الإعلان عن أسماء النجوم المشاركين بالعمل خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما تبدأ عمليات التصوير خلال النصف الثاني من شهر يوليه الجاري.


وأوضح منصور في بيان صحفي أنه تم توقيع بروتوكول مشترك مع نقابة المهن السينمائية للاستعانة بالكوادر الفنية الجيدة والمواهب المتميزة من شباب المؤلفين والمخرجين وكل العاملين خلف الكاميرا، مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول آخر مع مدينة الإنتاج الإعلامي.


وقال منصور إنه يشرف على هذه الخطة الإنتاجية مع برودويسر الشركة فدوى رفيق وتحت رعاية المنتج إبراهيم إسحق، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة مؤخرا من خلال كليب "مافيا" ، وفيلم "يوم وليلة".


ومن جانبها أكدت فدوى رفيق أن خطة إنتاج المسلسلات لن تؤثر على الإنتاج السينمائي بالشركة، حيث يتم الاستعداد حاليا لبدء تصوير فيلم جديد بعنوان "أبطال شيكاغو" بطولة حسن الرداد وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد سلامة، ويشهد هذا الفيلم كم كبير من المشاهد التي تعتمد على الجرافيك، وسوف يبدأ تصويره في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلاف فواخرجي تروج لمسلسلها الحديد شارع شيكاغو

سلاف فواخرجي تنشر صورة من كواليس مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو"

ترشيحاتنا

لبنان: القبض على 6 بتهمة الاعتداء الجنسي على فتى قاصر

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مصير لجنة اتحاد الكرة

كان متواجدا وكامنا.. فيروس كورونا موجود حول العالم منذ عام

أخبار الفن.. الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا.. أزواج غادة عبد الرازق.. فان دام ينعى رجاء الجداوي.. سلمى أبو ضيف تروى تجربتها مع متحرش

فيديوجراف.. مرتضي منصور يقترح تشكيل فريق خاص من مصابي كورونا لمواجهة الأهلي

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

هدير الهادي.. الجمال الذي ألقى بصاحبته خلف القضبان .. فيديو وصور

بسبب الأفلام الإباحية.. إيداع طفلين اغتصبوا طفلة ومزقا جسدها في الجيزة دار رعاية

مجلس النواب يوافق على تعيين مستشار عسكري بكل محافظة

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

شرم الشيخ والغردقة تستقبلان طائرتين من أوكرانيا وسويسرا على متنهما 286 سائحا

اعتبارا من اليوم.. السعودية تعلن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

بعد انتدابها للعمل بإسبانيا .. "النواب" يوافق على استقالة النائبة رشا إسماعيل

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

الجنايات: إدراج ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساندي تتألق فى إطلالة كاجوال بسيطة .. شاهد

أبرزها الكريز والزنجبيل.. 5 مكونات طبيعية بديلة لتسكين آلام الأسنان والمفاصل

هاري وميجان يواجهان صعوبة في التأقلم مع حياتهما الجديدة.. اعرف الأسباب