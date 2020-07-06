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محافظات

بعد حجزها 12 يوما .. خروج معمرة 107 أعوام من مستشفى العزل بمطاي بعد شفائها من فيروس كورونا .. صور

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:42 م
خروج أكبر متعافية
خروج أكبر متعافية من مستشفى العزل بمطاي
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أيمن رياض
أعلنت محافظة المنيا عن تعافي وخروج أكبر معمرة بالمحافظة والتي يتجاوز عمرها 107 أعوام بعد شفائها من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت مستشفى مطاي المركزي والذي تم تحويله لمستشفي لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا إن الحالة لسيدة تدعي نبوية محمد من مركز العدوة من مواليد 14 فبراير من عام 1913 وعمرها 107أعوام ، وتم حجزها بالمستشفى يوم 25 يونيو، وتم شفاؤها وخروجها من المستشفى بعد 12 يوما من العزل وتحول نتائجها من ايجابية لسلبية.

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كما احتفلت الأطقم الطبية بالمستشفي بخروج 11 حالات أخرى مصابة منذ أمس منهم 7 حالات أمس و4 حالات اليوم بينهم حالة المعمرة


كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد تابع في زيارة مفاجئة انتظام العمل، بمستشفى مطاي المركزي، وكذلك مدى تطبيق الأطقم الطبية لكافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.


ووجه الشكر للجهاز الطبي، والمعاون له، بمستشفى مطاي المركزي، على ما يقومون به من مجهودات لخدمة أهاليهم من المواطنين، مؤكدًا تقديم الدولة كافة أشكال الدعم والوقاية لهم من أجل الحفاظ على سلامتهم، وسلامة المواطنين المترددين على المستشفى، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

بعد حجزها 12 يوما .. خروج معمرة 107 أعوام من مستشفى العزل بمطاي بعد شفائها من فيروس كورونا .. صور
بعد حجزها 12 يوما .. خروج معمرة 107 أعوام من مستشفى العزل بمطاي بعد شفائها من فيروس كورونا .. صور
بعد حجزها 12 يوما .. خروج معمرة 107 أعوام من مستشفى العزل بمطاي بعد شفائها من فيروس كورونا .. صور
بعد حجزها 12 يوما .. خروج معمرة 107 أعوام من مستشفى العزل بمطاي بعد شفائها من فيروس كورونا .. صور
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