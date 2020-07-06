إنتاج مصري سوري مشترك.. السيناريست علي أبوهيف ينتهي من كتابة مسلسل تاريخي عن شجرة الدر

أعرب الكاتب والسيناريست علي أبوهيف، عن سعادته بتأليف مسلسل يرصد حياة شجرة الدر في مسلسل سيعرض عبر منصة إلكترونية مطلع العام المقبل.





وأوضح "علي أبوهيف"، أن المسلسل يرصد حياة السلطانة شجرة الدر التي تزخر بالعديد من المواقف الشجاعة البارزة وتصديها للصلبيين عند وفاة زوجها والجوانب الاجتماعية بالإضافة إلى حياتها مع أسرتها، وهي كلها جوانب لا يعلمها الكثير عن السلطانة شجرة الدر.





وقال السيناريست علي أبوهيف، إن المسلسل إنتاج مصري – سوري مشترك، ومن المقرر البدء في تصويره لصالح إحدى المنصات الالكترونية الشهيرة، ومن المحتمل طرحه على شاشات التلفزيون منتصف عام 2021.





وعن أبطال المسلسل التاريخي صرح علي أبوهيف بأن الحديث في هذا الأمر سابق لأوانه ويعود الأمر فيه إلي المخرج، مضيفا: أن التاريخ الحديث ظلمها كثيرا، ولذلك حان الوقت أن يكتب مسلسل عن تاريخ السلطانة شجرة الدر الراحلة فى شكل درامي يتناول جوانب خفية عن حياتها الشخصية لكي نشرح للأجيال الصاعدة مدى كفاحها وتصديها للغزو الصليبي في المنصورة عند وفاة زوجها الملك الصالح أيوب .



