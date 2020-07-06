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اقتصاد

أسهم أمريكا ترتفع بدعم آمال في تعاف تقوده الصين

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:58 م
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
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رويترز

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الاثنين مدعومة بآمال في تعاف تقوده الصين من التراجع الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

 في حين لم يبال المستثمرون بزيادة محلية في عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 طوال عطلة نهاية الأسبوع التي امتدت لعدة أيام.

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