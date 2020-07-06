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أخبار البلد

بطول 837.5 كم.. رئيس الوزراء: تنفيذ 197 مشروعًا لرصف الطرق المحلية في 12 محافظة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:07 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولي الوزارتين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا المشروع، الذي يستهدف تطوير الطرق المحلية داخل المحافظات، للتيسير على أهالينا، خاصة في القرى، ضمن اهتمامات الدولة الحالية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بوجه عام، مشيرًا إلى أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية كبيرة لهذا المشروع ضمن موازنة العام المالي الحالي، وسيتم البدء في تنفيذ هذه الطرق بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والنقل.

وأوضح وزير النقل أن المشروع يشهد حاليًا المرحلة الأولى منه، وتتضمن تنفيذ 197 مشروعًا لرصف الطرق المحلية، بطول 837.5 كم، في 12 محافظة هي: كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، دمياط، القليوبية، الجيزة، والفيوم - بني سويف – المنيا، وتصل التكلفة الإجمالية لمشروعات المرحلة الأولى حوالي 2 مليار جنيه، صدر أوامر الإسناد لعدد 162 مشروعًا منها حتى الآن.

كما عرض وزير النقل على نحو تفصيلي، موقف تنفيذ المشروعات في كل محافظة على حدة، من حيث معدلات تنفيذ كل مشروع، والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ بعضها لتذليلها واستكمال العمل بها فورًا، وأوضح أن المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات تم إطلاقه من جانب رئيس الجمهورية بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات جنيه، وبدأت المرحلة الأولى بالمناطق ذات الأولوية في نطاق المحافظات الـ 12،  ومن المخطط استكمال المشروع في نطاق باقي المحافظات فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى.

من جانبه أكد وزير التنمية المحلية أن هناك تعاونًا تامًا بين مسئولي وزارة النقل، والمحافظات المستهدفة، بهدف الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات المهمة التي ستعود بالنفع على سكان هذه المحافظات.
بطول 837.5 كم.. رئيس الوزراء: تنفيذ 197 مشروعًا لرصف الطرق المحلية في 12 محافظة
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