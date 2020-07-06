إجلاء أكثر من نصف مليون شخص .. أمطار وفيضانات وانهيارات أرضية باليابان وقتلى بالعشرات

ارتفع عدد من لقوا حتفهم خلال 3 أيام من الفيضانات والانهيارات في اليابان إلى 44 بينهم 14 شخصا في دار للمسنين، وفق وسائل اعلام يابانية.





وتواصلت الأمطار الغزيرة في الهطول على جزيرة كيوشو الواقعة في جنوب غرب اليابان، وفاضت مياه نهر واحد آخر على الأقل.





وأصدرت الحكومة أوامر بإجلاء لأكثر من نصف مليون من سكان الجزيرة إضافة إلى توصيات بالإجلاء لعشرات الآلاف من السكان في غرب اليابان.





وذكر رئيس الوزراء شينزو آبي إن التوقعات تفيد بأن الأمطار ستتجه شرقا بحلول، الأربعاء، وأمر بعمليات بحث وإنقاذ على مدار الساعة.





وتعد هذه الفيضانات منذ سنة، وقال آبي : "أحث جميع المواطنين على متابعة المعلومات التي تقدمها السلطات المحلية بعناية وأن يظلوا متأهبين للتحرك حفاظا على حياتهم".







