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محافظات

رئيس المحلة يوجه باستكمال مشروعات أعمال الرصف والصرف الصحي لخدمة المواطنين.. صور

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:59 م
اجتماع رئيس مدينة
اجتماع رئيس مدينة المحلة
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أحمد على

أعطى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة اليوم توجيهاته إلى المهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس مجلس المدينة بالضرورة تكليف رؤساء الوحدات المحلية القروية بأهمية استكمال أعمال مشروعات الصرف الصحى الجارية والمتوقفة والمستهدفه بنطاق قرى مركز المحلة.

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كما يأتي ذلك تزامنا مع المتابعة المستمرة لأعمال غلق المحال التجارية وتفعيل عمل المحاضر للمخالفين لقرار مجلس الوزراء، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكل المنشآت والأماكن العامة.


كما شدد نائب رئيس مجلس المدينة على ضرورة الالتزام الكامل بالإزالة الفورية فى المهد لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وعدم التهاون مع المخالفين.

وأشار إلى ضرورة  تكثيف حملات النظافة اليومية مع العمل على رفع كل التراكمات، بجانب التنسيق الكامل مع مديرية الرى لرفع نواتج تطهير الترع والمصارف.


وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية فى تعليماته إلى الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بضرورة  استكمال ما يستجد من أعمال مشروعات الصرف الصحى الجارية والمتوقفة والمستهدفة خلال المرحلة القادمة، وأعمال الرصف.

رئيس المحلة يوجه باستكمال مشروعات أعمال الرصف والصرف الصحي لخدمة المواطنين.. صور
رئيس المحلة يوجه باستكمال مشروعات أعمال الرصف والصرف الصحي لخدمة المواطنين.. صور
رئيس المحلة يوجه باستكمال مشروعات أعمال الرصف والصرف الصحي لخدمة المواطنين.. صور
رئيس المحلة يوجه باستكمال مشروعات أعمال الرصف والصرف الصحي لخدمة المواطنين.. صور
رئيس المحلة يوجه باستكمال مشروعات أعمال الرصف والصرف الصحي لخدمة المواطنين.. صور
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