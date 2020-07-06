المناهج النقدية الحديثة في الأدب محاضرة نقدية افتراضية بالسعودية

ينظم نادي الأحساء الأدبي بالمملكة العربية السعودية، غدا الثلاثاء، محاضرة نقدية عبر الوسائط الحديثة، بعنوان "المناهج النقدية الحديثة في الأدب - إشكالاتها ورهاناتها وواقعها".





ويتحدث خلال الندوة أستاذ المناهج النقدية الحديثة في الأدب بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل وكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة صفاقس بتونس الدكتور عامر بن المختار الحلواني، عن "تجربته مع المناهج النقدية الحديثة في الأدب - إشكالاتها ورهاناتها وواقعها"، ويديرها أستاذ الأدب والنقد في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الملك سعود الدكتور هاجد الحربي.





وأشار رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري، إلى أن هذه المحاضرة التي تبدأ الساعة التاسعة مساء عبر تطبيق (Zoom)، تأتي ضمن الخطة البرامجية الصيفية الافتراضية التي أعدها النادي.





ونوه بهذه التجربة الناجحة التي وظف فيها النادي إمكاناته التقنية لتنفيذ هذه البرامج التوعوية والأدبية والمجتمعية عن بُعد وقد حظيت بإقبال كبير من المثقفين والمثقفات من مختلف مناطق المملكة.