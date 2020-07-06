عبر شبكة سكايب.. وكيل تعليم الوادي الجديد يلتقي رؤساء لجان الثانوية العامة لمتابعة التدابير الاحترازية

عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، صلاح مرغنى، اليوم "الاثنين"، لقاءً مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م عبر شبكة سكايب.





وأكد مرغنى، خلال اللقاء، ضرورة توفير المناخ الملائم والهدوء لأبنائنا الطلاب داخل اللجان وبما يضمن أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة وتذليل أي عقبات أو مشكلات إن وجدت على الفور، والتي من شأنها إثارة القلق والتوتر في نفوس الطلاب.

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وأضاف مرغني، أنه جرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة طلابنا وجميع القائمين بأعمال الامتحانات ومقاومة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا غلق مقار اللجان بعد تعقيمها قبل بدء الامتحان وعقب انتهائه وعدم فتحها إلا عند دخول الطلاب.





وأشار مرغني، إلى إتباع كافة التعليمات الوزارية وخاصة مع دخول الطلبة للجان سير الامتحان يتم تنظيم طابور متباعد 2 متر اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وتوزيع الكمامات والمهمات الطبية على الطلاب والملاحظين، وإجراء المسح الحراري والمرور ببوابات التعقيم وارتداء جميع معدات الوقاية الشخصية.





ولفت مرغني، إلى التعاون الجاد والمثمر مع مديرية أمن الوادي الجديد بشأن الإجراءات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات، وكذا مديرية الصحة وتوافر جميع الإمكانيات والرعاية الطبية للطلاب داخل اللجان وكذا الوحدات المحلية بمراكز المحافظة وجميع المشاركين بعملية تنظيم دخول وخروج الطلاب موجها خالص الشكر والتقدير للجميع على المجهودات المبذولة.