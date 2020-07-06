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توك شو

هيدي كرم: قد يكون الزوج أقل تعليما من الزوجة لكنه مثقف ومطلع.. فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:06 م
هيدى كرم
هيدى كرم
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ريهام فيكتور
قالت الفنانة هيدى كرم ، إن التعليم ليس أساسيا خلال اختيار المرأة للزوج المناسب لها، لأنه قد يكون تعليمه قليل لكنه شخص مثقف ويقرأ كثيرا.

واضافت الفنانة هيدى ، من خلال تقديمها لبرنامج " راجل و 2 ستات " ، المذاع على فضائية ، " ON E " ، أن القراءة بشكل كبير أهم من الشهادة لأنها تجعل الشخص مطلع ولديه معلومات في كثير من الأشياء.

واشارت الفنانة هيدى كرم ، إلى أن الأهم من الاهتمام بالمستوى التعليمى هي الأخلاق الخاصة بالشخص ومدى حبه للمرأة التي سيرتبط بها.

وتابع الفنان سامح حسين، إن الفروق التعليمية بين الزوج والزوجة ليست معيارا مهما خلال الزواج، موضحا أن هناك مزايا أخرى من الممكن أن تجعل الزوجة تتغاضى عن الفروق التعليمية بينها وبين الزوج.

واكد الفنان سامح حسين، أن من أبرز تلك المزايا أن يكون الزوج صادقا مع زوجته، ومن الممكن أن يكون هنا اتفاق بين الزوج والزوجة أنه سيكمل تعليمه بعد الزواج والزوجة تساعده على ذلك.
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