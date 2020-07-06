أخبار العلوم والتكنولوجيا.. وان بلس تصدر هاتف OnePlus Nord خلال أيام.. وشاهد صورة لأحدث هاتف هواوي غامض

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:
كشفت شركة وان بلس الصينية، عن موعد إطلاق هاتف الفئة المتوسطة OnePlus Nord يوم 21 يوليو القادم، وأن الشركة قد بدأت الحجز المسبق للهاتف في الهند.
نشر موقع جي اس ام ارينا التقني صورة مسربة تظهر هاتف غامض للعملاق الصيني هواوي huawei، الأمر الذي جعل الكثيرين في حيرة لمعرفة أي تفاصيل عن الهاتف.
مع توطيد شركة شاومى لأقدامها في السوق العالمية إطلاقها لهاتفها العملاق POCO F2 Pro، وبعد تفوق شركة وان بلس الملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة بعد إصدار هاتف OnePlus 8 Pro، تشتد المنافسة بينها لدرجة كبيرة، تجعل من الصعب على المشترين اختيار هاتف بعينه، ومن بين الهواتف الذكية من فئة الفلاج شيب Flagship وهى فئة الهواتف الرائدة، تبرز المنافسة بين هاتفين من أفضل هواتف العام الحالى 2020، وهما عملاقا شاومى ووان بلس، هاتف POCO F2 Pro و OnePlus 8 Pro.
أعلنت شركة سونى اليابانية، أن لديها مصنعا في طوكيو قادر على إنتاج جهاز PlayStation 4 ، الجيل الرابع من منصة بلاي ستيشن، وذلك كل 30 ثانية، حيث يعتمد المصنع بشكل أساسى على الروبوتات.