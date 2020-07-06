AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. وان بلس تصدر هاتف OnePlus Nord خلال أيام.. وشاهد صورة لأحدث هاتف هواوي غامض

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:02 م
اخبار العلوم والتكنولوجيا
اخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
ندى على
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:


كشفت شركة وان بلس الصينية، عن موعد إطلاق هاتف الفئة المتوسطة OnePlus Nord يوم 21 يوليو القادم، وأن الشركة قد بدأت الحجز المسبق للهاتف في الهند. 


نشر موقع جي اس ام ارينا التقني صورة مسربة تظهر هاتف غامض للعملاق الصيني هواوي huawei، الأمر الذي جعل الكثيرين في حيرة لمعرفة أي تفاصيل عن الهاتف.


مع توطيد شركة شاومى لأقدامها في السوق العالمية إطلاقها لهاتفها العملاق POCO F2 Pro، وبعد تفوق شركة وان بلس الملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة بعد إصدار هاتف OnePlus 8 Pro، تشتد المنافسة بينها لدرجة كبيرة، تجعل من الصعب على المشترين اختيار هاتف بعينه، ومن بين الهواتف الذكية من فئة الفلاج شيب Flagship وهى فئة الهواتف الرائدة، تبرز المنافسة بين هاتفين من أفضل هواتف العام الحالى 2020، وهما عملاقا شاومى ووان بلس، هاتف POCO F2 Pro و OnePlus 8 Pro


أعلنت شركة سونى اليابانية، أن لديها مصنعا في طوكيو قادر على إنتاج جهاز  PlayStation 4 ، الجيل الرابع من منصة بلاي ستيشن، وذلك كل  30 ثانية، حيث يعتمد المصنع بشكل أساسى على الروبوتات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك ستمكن أصحاب منصات البث المباشر من فرض رسوم.. هواوى ستستمر في شراء المكونات الأمريكية لهواتفها

قريبا.. إطلاق هاتف POCO F2 PRO بسعر منافس وكاميرا دائرية

شاومي تعلن رسميا عن هاتفها العملاق POCO F2 Pro .. السعر والمواصفات

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. إزاى تعمل أفضل فيديو على TIKTOK..تويتر تمنح موظفيها العمل من المنزل للأبد

عملاق شاومي POCO F2 Pro ينافس iPhone SE بهذه الإمكانيات.. تعرف على الأفضل.. فيديو

OnePlus Z 5G يصدر بسعر أرخص من iPhone SE.. تعرف على المواصفات .. فيديو

ترشيحاتنا

استشارى مناعة: فيروس كورونا أصبح أقل خطورة ..فيديو

بعد انتدابها للعمل بإسبانيا .. "النواب" يوافق على استقالة النائبة رشا إسماعيل

يطبق بأثر رجعي.. النواب يوافق على قانون أعضاء المهن الطبية في مجموعه

رسميا .. فشل مفاوضات الأهلي مع علي زين

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة عقب استئناف الدوري

7 مخاطر تهددك .. أضرار تناول القهوة بكثرة

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

هدير الهادي.. الجمال الذي ألقى بصاحبته خلف القضبان .. فيديو وصور

بسبب الأفلام الإباحية.. إيداع طفلين اغتصبوا طفلة ومزقا جسدها في الجيزة دار رعاية

مجلس النواب يوافق على تعيين مستشار عسكري بكل محافظة

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

شرم الشيخ والغردقة تستقبلان طائرتين من أوكرانيا وسويسرا على متنهما 286 سائحا

اعتبارا من اليوم.. السعودية تعلن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

بعد انتدابها للعمل بإسبانيا .. "النواب" يوافق على استقالة النائبة رشا إسماعيل

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

الجنايات: إدراج ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساندي تتألق فى إطلالة كاجوال بسيطة .. شاهد

أبرزها الكريز والزنجبيل.. 5 مكونات طبيعية بديلة لتسكين آلام الأسنان والمفاصل

هاري وميجان يواجهان صعوبة في التأقلم مع حياتهما الجديدة.. اعرف الأسباب