الذهب مستقر لليوم الثاني على التوالي

استقرت أسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء وبدون أي تغيير علي مدار اليوم الثاني علي التوالي لدى محالات الصاغة.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة اليوم 794 جنيه كأعلي سعر له وحتى أمس الأحد.
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لـ 907 جنيه .
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 681 جنيه كأعلي سعر له منذ أمس.
ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة لـ 529 جنيه .
وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 907.43 ألف جنيه و أوقية الذهب نحو 28.221 ألف جنيه و الجنيه الذهب بـ 6352 جنيه.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.