منظمة خريجي الأزهر تدين استهداف مروحية إغاثة تابعة للأمم المتحدة في نيجيريا

ادانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مروحية إغاثة تابعة للأمم المتحدة في نيجيريا، كانت في مهمة تقديم مساعدات إنسانية، مما أسفر عن مقتل اثنين، وإصابة آخرين.





وقالت المنظمة في بيان لها، إن الإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح والأنفس المعصومة بأشد العقاب، فقد قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: 32].





وأكدت المنظمة أن ترويع الآمنين، واستهداف المعاهدين والمستأمنين، لا يمت بصلة من قريب أو بعيد للشريعة الإسلامية الغراء.





وشددت المنظمة على أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، وأنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وإضرار العباد في كل مكان وزمان.



