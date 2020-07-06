AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

منظمة خريجي الأزهر تدين استهداف مروحية إغاثة تابعة للأمم المتحدة في نيجيريا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:11 م
صدى البلد
Advertisements
محمد شحتة
ادانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مروحية إغاثة تابعة للأمم المتحدة في نيجيريا، كانت في مهمة تقديم مساعدات إنسانية، مما أسفر عن مقتل اثنين، وإصابة آخرين. 

وقالت المنظمة في بيان لها، إن الإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح والأنفس المعصومة بأشد العقاب، فقد قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: 32]. 

وأكدت المنظمة أن ترويع الآمنين، واستهداف المعاهدين والمستأمنين، لا يمت بصلة من قريب أو بعيد للشريعة الإسلامية الغراء. 

وشددت المنظمة على أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، وأنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وإضرار العباد في كل مكان وزمان. 

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلة الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"خريجي الأزهر" تدين الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش في شرق أفغانستان

منظمة خريجي الأزهر تدين التفجيرات الإرهابية في أفغانستان

منظمة خريجي الأزهر تستنكر الهجوم الإرهابي على المدنيين في أفغانستان

منظمة خريجي الأزهر تندد بالهجوم الإرهابي على المدنيين في نيجيريا

منظمة خريجي الأزهر تندد بالهجوم الإرهابي على قريتين في الكونغو

منظمة خريجي الأزهر تندد بحادث الطعن في اسكتلندا

ترشيحاتنا

شذوذ جنسي.. حبس صياد قتل سائقا في زراعات القصب بسوهاج

أخبار التوك شو .. ارتفاع درجات الحرارة غدًا .. تطعيم كبار السن والأطفال ضد فيروس الأنفلونزا.. تحذير لـ أصحاب المقاهي والمطاعم.. الرئيس السيسي يلتقى نظيره الإريتري

السينارست محمد حلمى هلال: أحمد زكى شخصية غير ثرية دراميا

وزارة الحج : 70% من حجاج هذا العام من المقيمين بالمملكة و30% للمواطنين .. تفاصيل

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

هدير الهادي.. الجمال الذي ألقى بصاحبته خلف القضبان .. فيديو وصور

بسبب الأفلام الإباحية.. إيداع طفلين اغتصبوا طفلة ومزقا جسدها في الجيزة دار رعاية

مجلس النواب يوافق على تعيين مستشار عسكري بكل محافظة

شرم الشيخ والغردقة تستقبلان طائرتين من أوكرانيا وسويسرا على متنهما 286 سائحا

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

اعتبارا من اليوم.. السعودية تعلن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

بعد انتدابها للعمل بإسبانيا .. "النواب" يوافق على استقالة النائبة رشا إسماعيل

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

الجنايات: إدراج ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساندي تتألق فى إطلالة كاجوال بسيطة .. شاهد

أبرزها الكريز والزنجبيل.. 5 مكونات طبيعية بديلة لتسكين آلام الأسنان والمفاصل

هاري وميجان يواجهان صعوبة في التأقلم مع حياتهما الجديدة.. اعرف الأسباب