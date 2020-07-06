إزالة برج مكون من 13 طابقا و3 منازل خرسانية ببنها

شارك عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم بالحملة المكبرة لازالة التعديات والبناء المخالف بمدينة بنها.





وشهد المحافظ ازالة احد الابراج علي طريق خط 12 علي مساحة 500 متر ومكون من 13 طابق ولم يتقدم باوراقه للتصالح حيث وجه المحافظ بازالة البرج مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين المارة والعمال القائمين علي اعمال الازالة.





كما تابع المحافظ ازالة عدد 3 منازل مخالفة بمنطقة الحرس الوطني علي مساحه 700 متر لم يتقدموا ايضا باوراقهم للتصالح.





وأكد المحافظ على ضرورة التعامل مع ملف إزالة التعديات بكل شدة وصرامة، وعدم السماح لمن تسول له نفسه باستغلال الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة، للأداء أعمال البناء، مؤكدا أنه مهما بلغ حجم المخالفة سيتم إزالتها.





وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة وإستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.





وأشار إلى أن حملات الإزالة مازالت مستمرة بشكل متواصل بجميع مراكز المحافظة لحين الأنتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية المقرر تنفيذ الإزالة من عليها.