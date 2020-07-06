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منوعات

تكهنات بأن الجينات الموروثة تساعد في خطر الوفاة بكورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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احمد شريف

زعم  العلماء أن الأشخاص الأكثر عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا هم من يحملون مجموعة معينة من الجينات الموروثة من إنسان نياندرتال الذي يعود أصله إلى العصر الحجري.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، وجد باحثون من ألمانيا والسويد أن مجموعة معينة من الجينات، وأجزاء من الحمض النووي، قد ارتبطت بزيادة خطر وفاة Covid-19.


وفي دراسة أجريت على 3.199 مريض بالمستشفى خصصت لمصابين فيروس كورونا التاجي في إيطاليا وإسبانيا، اكتشف علماء آخرون أن هذا التوقيع الجيني مرتبط بمرض أكثر خطورة.


ووجدوا أن الأشخاص الذين تدهورت حالتهم الصحية نتيجة فيروس كورونا لدرجة أنهم بحاجة إلى جهاز تهوية كانوا أكثر عرضة بنسبة 70 في المائة بسبب التنوع الجيني.


 والآن اكتشف البروفيسور هوجو زيبيرج  الاختلاف الموروث من النياندرتال الذين عاشوا قبل 60.000 سنة.


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ويقترح  أن الموروث الجيني يبدو أنه يؤثر على استجابة الجهاز المناعي وقد يتسبب في رد فعل مبالغ فيه لـ Covid-19، مما يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير أو الموت.


وأوضح العلماء ليس كل شخص لديه هذه الجينات، فهي أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين ينتمون إلى عرق جنوب آسيا، ومن بينهم موجود في حوالي ثلث الناس، إلا انه  أقل شيوعًا في أوروبا، حيث يحمله حوالي ثمانية بالمائة من الناس.


وقال الباحثون إنه لا يوجد دليل على أن الجينات تجعل الناس أكثر عرضة للوفاة، محذرين من أن دراستهم هي "مجرد تكهنات" في الوقت الحالي.


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