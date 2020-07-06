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رياضة

أولمبيك ليون يصدم زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بسبب ريان بن شرقي.. تفاصيل

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:06 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، عن تجديد عقد لاعبه ريان بن شرقي لمدة 3 سنوات مع الفريق.

ونشر نادي أولمبيك ليون خبر تجديد عقد لاعبه بن شرقي لمدة 3 سنوات، على موقعه الرسمي، متمنيًا له التوفيق مع النادي في الفترة المقبلة.

ويبلغ بن شرقي من العمر 16 عامًا فقط، وتم تصنيفه كواحد من أفضل مواهب كرة القدم الصاعدة، وحسب تقارير صحفية فإن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أراد ضمه بشدة لصفوف فريقه.

ولعب بن شرقي مع ليون هذا الموسم في 6 مباريات ببطولة الدوري، و3 مباريات في بطولة كأس فرنسا، سجل فيها 3 أهداف وصنع هدفين، وهو من أصول جزائرية.
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