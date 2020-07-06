استمرار أعمال تطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة لخدمة مواطني سمنود ..صور

شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية اليوم استمرار أعمال التطوير والتجميل بشارع سعد زغلول المؤدي للكنيسة بمسار العائلة المقدسة.

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وجاء ذلك تنفيذ لتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية فى تعليماته إلى العميد السيد شرشر رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود بتطوير مسار العائلة المقدسة كونه تاريخا متأصلا فى وجدان كل المصريين دول العالم .

وأشار نائب محافظ الغربية أن تضافر جميع الجهود لتذليل كافة العقبات لاستكمال الأعمال الجارى تنفيذها فى تطوير المسار بسمنود .

أكد نائب محافظ الغربية علي الارتقاء بالشكل الحضارى لواجهات المحال التجارية، حيث تتم عملية التطوير بشكل موحد لكافة المحلات الموجودة بشارع سعد زغلول والذي يعد ليكون مزارا سياحيًا، وبما يسهم في انتعاش عملية الشراء من المترددين على هذا المكان السياحي الديني.

كما طمأن نائب محافظ الغربية إلي أصحاب المحال بأنه لن يضار أحد من اعمال التطوير . خاصة قي ظل وضع نظام يراعي كافة مصالح أصحاب المحلات الموجودة بالشارع وبما يسمح بعملية البيع والشراء ووصول البضائع بسهولة ويسر.