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سيارات

تصميم تخيلي لـ دودج دورانجو هيلكات الخارقة بموديل بيك أب

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

يعشق محبو السيارات التعديلات والتغيير فى أشكال وقوة السيارات باستمرار ، ويرغبون فى انتاج سيارات تخيلية لتلبية كافة متطلباتهم ، وكشفت دودج عن دورانجو هيلكات الخارقة امس، ولم يكتف محبو العلامة التجارية بذلك وقاموا بعمل تصميم تخيلي بموديل بيك أب للسيارة.


وحصلت الصورة التخيلية على نفس واجهة دورانجو هيلكات الرياضية ذات مداخل التهوية الرياضية وأشرطة الزينة، بالاضافة الى اضافات تجعلها سيارة بيك أب خارقة كعادتها .


وحصلت دورانجو على حزمة شاملة من التحديثات شملت تحسين التصميم الخارجي والداخلي على حد سواء بموديل الجديد لعام 2021 ، وواجهة محدثة ومصابيح أمامية جديدة وشبك رياضي.


وهناك فئة هى الأقوى على الاطلاق أصدرتها دودج وهى فئة هيلكات 2021 من دورانجو مزودة بمحرك 6.2 لتر V8 سوبرتشارج ينتج 710 حصان ويرسل العزم للعجلات الأربع من خلال ناقل حركة من 8 سرعات.


وتستطيع دورانجو هيلكات تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 3.5 ثانية فقط. وحصلت هيلكات على أجزاء خاصة تشمل المكابح ونظام التعليق وبرمجيات التحكم.


الإصدار الاساسي من المحركات للسيارة دورانجو يأتى بمحرك 3.6 لتر V6 ينتج 295 حصانا، محرك 5.7 لتر V8 ينتج 360 حصانا، أو محرك 6.4 لتر V8 ينتج 475 حصانا في فئة SRT والذي يمكن السيارة من تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 4.4 ثانية.


وحصلت المقصورة الداخلية للسيارة على حصتها من التحسينات شملت تطوير الكونسول الوسطي وترقية النظام الترفيهي Uconnect 5 وتزويده بشاشة قياس 10.1 إنش أو 8.4 إنش للفئات الأساسية.

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