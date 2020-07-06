AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندى: ترك فقه الاستنفار يغضب الله

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:22 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
 قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الاستنفار هو فقه من أهم الأحكام الفقهية التي يجب أن يعلمه المؤمن، ويعني الندب والابتعاث.

وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن هذا الفقه يترتب على تركه غضب من الله، وبه تقوم الأمم، وبه يتحقق الجهاد، وبه تنصر الأمة، وبه يحمى الدين، وبه يحمى زمار العقيدة، وبه تحصن قلعة الإسلام، وبه تتحقق وحدة المجتمع.

وأشار إلى أن الاستنفار هو طاعة الإمام بتوجيه الناس إلى ما فيه مصلحتهم، ولا بد أن يكون الجميع في خدمة الوطن والدولة، وخدمة المجتمع، وخدمة أمن هذا الوطن.

واختتم: "أننا ليس لنا علاقة بمن يحاول أن يفسخ عرى المجتمع، واعتبروا أن طاعة النظام نوع من أنواع النفاق، واعتبروا فيه الالتزام بالقانون نوعًا من أنواع التملق، واعتبروا عدم الخروج عن القانون تطبيل، وهذه كارثة أن يصير المنكر معروفًا والمعروف منكرًا، مستشهدًا بالحديث الشريف: (وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فانْفِرُوا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب سؤال.. خالد الجندي يفحم السلفيين: كل الناس ستستغيث بالنبي.. شاهد

شاهد.. خالد الجندي: الصلاة على النبي تحل كل مشاكلك الدنيوية

يهاجمون إذاعة القرآن الكريم.. وخالد الجندي يرد بـ4 كلمات.. فيديو

خالد الجندي: السلفيون ينسبون أنفسهم إلى الرسول ويهاجمونه.. فيديو

خالد الجندي: نظرية الخلافة دمرت الأمة.. ونعيش جمودا فقهيا

خالد الجندي يحذر من غلق هذا الباب وإلا ضاع الدين .. فيديو

ترشيحاتنا

شذوذ جنسي.. حبس صياد قتل سائقا في زراعات القصب بسوهاج

قاطع أمه بعد تطاول زوجته عليها.. دار الإفتاء تكشف موقف الشرع.. فيديو

كله على النت.. مدبولي يكشف عن منظومة المرور الجديدة

تجنب الحليب ومشتقاته .. شاهد 10 أطعمة تستفز القولون العصبي

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

شرم الشيخ والغردقة تستقبلان طائرتين من أوكرانيا وسويسرا على متنهما 286 سائحا

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

هدير الهادي.. الجمال الذي ألقى بصاحبته خلف القضبان .. فيديو وصور

بسبب الأفلام الإباحية.. إيداع طفلين اغتصبوا طفلة ومزقا جسدها في الجيزة دار رعاية

مجلس النواب يوافق على تعيين مستشار عسكري بكل محافظة

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

شرم الشيخ والغردقة تستقبلان طائرتين من أوكرانيا وسويسرا على متنهما 286 سائحا

اعتبارا من اليوم.. السعودية تعلن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

ليست روسيا أو أمريكا.. دولة كبرى قد تطيح بأحلام أردوغان هذه المرة

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

بعد انتدابها للعمل بإسبانيا .. "النواب" يوافق على استقالة النائبة رشا إسماعيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان يراجع كويس .. 5 مشروبات تساعد على تركيز طلاب الثانوية العامة

ساندي تتألق فى إطلالة كاجوال بسيطة .. شاهد

أبرزها الكريز والزنجبيل.. 5 مكونات طبيعية بديلة لتسكين آلام الأسنان والمفاصل