النصر السعودي يجدد عقد حارس مرمى الفريق





انهى فريق النصر السعودي مفاوضات تجديد عقد براد جونز حارس مرمى الفريق والذي ينتهى عقده يوم 30 يونيو الماضي لمدة موسم جديد.





وأكدت صحيفة الرياضية السعودية، أن حارس مرمى الفريق اشترط توقيع العقد بشكل رسمي حتى يشارك في تدريبات الفريق استعدادا لـ استئناف بطولة كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 4 اغسطس المقبل.





وكان اللاعب قرر عدم المشاركة في التدريبات في ظل انتهاء عقده، واصر على التجديد لمدة موسم كامل وعدم الاكتفاء بالتجديد لـ 5 اكتوبر المقبل



