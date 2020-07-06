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رياضة

النصر السعودي يجدد عقد حارس مرمى الفريق

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:23 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير

انهى فريق النصر السعودي مفاوضات تجديد عقد براد جونز حارس مرمى الفريق والذي ينتهى عقده يوم 30 يونيو الماضي لمدة موسم جديد.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية، أن حارس مرمى الفريق اشترط توقيع العقد بشكل رسمي حتى يشارك في تدريبات الفريق استعدادا لـ استئناف بطولة كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 4 اغسطس المقبل.

وكان اللاعب قرر عدم المشاركة في التدريبات في ظل انتهاء عقده، واصر على التجديد لمدة موسم كامل وعدم الاكتفاء بالتجديد لـ 5 اكتوبر المقبل  

وكان البرتغالي فيتوريا المدير الفني للفريق اصر على التجديد لـ حارس الفريق خاصة في ظل حاجه الفريق الفنية له بالاضافة لعدم قناعته بالحارس البديل
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