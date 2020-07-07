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اقتصاد

قطاع الخدمات الأمريكي يتعافى بقوة خلال يونيو الماضي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:02 ص
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
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رويترز
تعافى نشاط قطاع الخدمات الأمريكي بشكل كبير في يونيو الماضي، ليعود تقريبا إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، لكن عودة حالات الإصابة بفيروس كورونا للزيادة والتي دفعت بعض المطاعم والحانات للإغلاق مجددا تهدد التعافي.

وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الاثنين إن مؤشره للأنشطة بخلاف الصناعات التحويلية قفز إلى 57.1 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير الماضي، من 45.4 في مايو الماضي ليواصل التعافي من 41.8 في أبريل ، والتي كانت الأدنى منذ مارس 2009.

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وتشير قراءة فوق مستوى الخمسين إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراؤهم قد توقعوا أن يصعد المؤشر إلى قراءة عند 48.9 في يونيو حزيران.

وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بقطاع الخدمات في المسح إلى قراءة عند 61.6 في يونيو الماضي من 41.9 في الشهر السابق عليه، وكانت هناك زيادة في طلبيات التصدير، وارتفع مستوى تراكم الطلبيات.

وصعد مؤشر التوظيف بقطاع الخدمات إلى قراءة عند 43.1 الشهر الماضي من 31.8 في مايو .


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