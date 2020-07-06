مايا مرسى: إحالة الشيخ عبد الله رشدي للتحقيق يعبر عن احترام الأوقاف لمكانة المرأة

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بالشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على قراره اليوم بإحالة الشيخ عبد الله رشدي للتحقيق فيما يبثه من آراء جدلية لا تقبلها الوزارة ولايحتملها واقعنا الراهن، بحسب وزير الأوقاف، مع منعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها لحين الانتهاء من التحقيق.





وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس عن فخرها واعتزازها بصدور مثل هذا القرار، الذى يعبر عن احترام وتقدير وزارة الأوقاف العريقة لدور المراة ومكانتها فى المجتمع ، مثمنة جهود وزارة الأوقاف الحثيثة برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة فى محاربة الفكر المتطرف بين أئمتها ووعاظها ومواجهته بكل حزم، بالإضافة إلى جهودها فى محاربة الارهاب، والنهوض بشئون الدعوة الإسلامية ونشر تعاليم الدين الإسلامي المعروفة بالتسامح والرقى والإنسانية، وتكريمه للمرأة واعطائها حقوقها كاملة.



