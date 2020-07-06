مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس،لمتابعة توافر الخدمات والمستلزمات الطبية، وتوافر السلع الغذائية الأساسية.





و يبحث الاجتماع عدد من الملفات العامة في مل محافظة للعمل عليه وحل المشكلات التي تواجه المحافظين .





ويتابع الاجتماع موقف التعامل مع مخالفات البناء، والتصدي لمخالفات البناء بكل حزم والموقف الحالي لكل من عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بكل محافظة



