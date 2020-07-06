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أخبار البلد

مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:42 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس،لمتابعة توافر الخدمات والمستلزمات الطبية، وتوافر السلع الغذائية الأساسية.

و يبحث الاجتماع عدد من الملفات العامة في مل محافظة للعمل عليه وحل المشكلات التي تواجه المحافظين .

ويتابع الاجتماع موقف التعامل مع مخالفات البناء، والتصدي لمخالفات البناء بكل حزم  والموقف الحالي لكل من عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بكل محافظة

وكذا حالات الشفاء منه والوفيات، و جهود أعمال التطهير والتعقيم التي يتم إجراؤها في المنشآت الحكومية والعامة والشوارع الرئيسية بالمحافظات.
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