تشبه «الكيس البلاستيك» .. «السيارة الشفافة» لإرضاء الفضول والتطفل

لا يخلو عالم السيارات من الابتكارات والإبداعات طوال الوقت، خصوصًا أن هناك بعض السيارات التي ترضي فضول المتطفلين الذين يتدخلون في ما لا يعنيهم، مثل السيارة الشفافة التي أصبحت أشهر من نار على علم بفضل إمكانياتها الجبارة وتقنياتها التكنولوجية المميزة.





لذلك يقدم موقع «صدى البلد» أبرز المعلومات عن السيارة الشفافة .. تعرف عليها









تتمتع السيارة الشفافة بهيكل من البلاستيك الشفاف، وتحتوي على مقود ذكي يقوم بتنبيه السائق عند النعاس عن طريق الإضاءة والاهتزاز الخفيف، بالإضافة إلى ارتباطه بشاشة رقمية تعزز من السلامة المرورية.





تم تزويد السيارة الشفافة بثلاثة كاميرات متطورة من شأنها استشعار المطبات والمعوقات التي قد تطرأ على السائق أثناء القيادة.





تتمتع السيارة بالوسائد الهوائية المتطورة من أجل تعزيز سلامة السائق عند الوقوع في فخ حوادث السير.





من أكثر المزايا التي تتمتع بها السيارة الشفافة، يوجد بها أجهزة متطورة لرصد المارة على الطرقات مدعومة بنظام مكابح الطوارئ.



