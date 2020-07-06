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سيارات

تشبه «الكيس البلاستيك» .. «السيارة الشفافة» لإرضاء الفضول والتطفل

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:30 م
شبه «الكيس البلاستيك»
شبه «الكيس البلاستيك» .. «السيارة الشفافة» لإرضاء الفضول وال
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منة الله عبد الحميد
لا يخلو عالم السيارات من الابتكارات والإبداعات طوال الوقت، خصوصًا أن هناك بعض السيارات التي ترضي فضول المتطفلين الذين يتدخلون في ما لا يعنيهم، مثل السيارة الشفافة التي أصبحت أشهر من نار على علم بفضل إمكانياتها الجبارة وتقنياتها التكنولوجية المميزة. 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» أبرز المعلومات عن السيارة الشفافة .. تعرف عليها


تتمتع السيارة الشفافة بهيكل من البلاستيك الشفاف، وتحتوي على مقود ذكي يقوم بتنبيه السائق عند النعاس عن طريق الإضاءة والاهتزاز الخفيف، بالإضافة إلى ارتباطه بشاشة رقمية تعزز من السلامة المرورية.

أين أصبحت السيارات الشفافة وهل سيتم اطلاقها على الطرقات؟
تم تزويد السيارة الشفافة بثلاثة كاميرات متطورة من شأنها استشعار المطبات والمعوقات التي قد تطرأ على السائق أثناء القيادة.  
سيارة "شفافة" تبهر العالم بمعرض فرانكفورت الدولي 2015 | مصراوى

تتمتع السيارة بالوسائد الهوائية المتطورة من أجل تعزيز سلامة السائق عند الوقوع في فخ حوادث السير. 
السيارة الشفافة من الخيال إلى الواقع | | صحيفة العرب

من أكثر المزايا التي تتمتع بها السيارة الشفافة، يوجد بها أجهزة متطورة لرصد المارة على الطرقات مدعومة بنظام مكابح الطوارئ.

اليابان تبتكر أول سيارة شفافة في العالم – إرم نيوز
 بالإضافة إلى تقنيات متنوعة من شأنها مواجهة المناورات وتخفيف السرعة عدا عن القيادة الذاتية في حالة الازدحام.
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