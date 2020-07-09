فيديوجراف.. وقف البناء السكني في عدد من المحافظات

اتخذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارًا بإيقاف حركة البناء بالكامل في الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية وعواصم المحافظات من خلال وقف إصدار تراخيص العمارات السكنية لمدة 6 أشهر .

بالتعاون مع وزراء التنمية المحلية والداخلية والإسكان واستثناء أعمال البناء بمباني الخدمات كالمستشفيات والمدارس والمباني الصناعية والسياحية واستمرار تراخيص البناء للمواطنين بباقي المدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات.





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ولمزيد من التفاصيل حول وقف البناء السكني في عدد من المحافظات، شاهد الفيديو جراف التالى.