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فيديو جراف

فيديوجراف.. وقف البناء السكني في عدد من المحافظات

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:02 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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هاني حسين - إعداد: ايمان عبداللطيف

اتخذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارًا بإيقاف حركة البناء بالكامل في الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية وعواصم المحافظات من خلال وقف إصدار تراخيص العمارات السكنية لمدة 6 أشهر .

 

بالتعاون مع وزراء التنمية المحلية والداخلية والإسكان واستثناء أعمال البناء بمباني الخدمات كالمستشفيات والمدارس والمباني الصناعية والسياحية واستمرار تراخيص البناء للمواطنين بباقي المدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات.


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ولمزيد من التفاصيل حول وقف البناء السكني في عدد من المحافظات، شاهد الفيديو جراف التالى.

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