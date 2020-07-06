سنقطع رجل المعتدي عليها.. عبد العال: مصر تملك السيادة الكاملة لاستغلال الثروات الطبيعية





وحذر عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التى ناقشت 12 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالها فى مناطق مختلفة بالجمهورية- من أي محاولات للتحرش من بعض الخارجين على القانون الدولي.









ومن جانبه، قال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب طلعت السويدي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتوقيع سبع اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز بالبحر المتوسط مع شركات دولية في يوم واحد، ما يؤكد على حق مصر فى استغلال ثرواتها الطبيعية.









وعقّب رئيس مجلس النواب على مداخلة النائب طلعت السويدي بالقول، إن الاتفاقيات تم إبرامها مع عدد من الشركات الدولية المعروفة عالميا.