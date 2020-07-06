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برلمان

سنقطع رجل المعتدي عليها.. عبد العال: مصر تملك السيادة الكاملة لاستغلال الثروات الطبيعية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:22 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد- ماجدة بدوي- يوسف سامح
أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أن الدولة المصرية تملك السيادة الكاملة لاستغلال الثروات الطبيعية فى مياه البحر المتوسط فى حدودها الاقليمية والاقتصادية ، ولن تقبل بأي تحرش او محاولة للتعدي ومن يفعل ذلك ستقطع رجله.


وحذر عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التى ناقشت 12 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالها فى مناطق مختلفة بالجمهورية-  من أي  محاولات للتحرش من بعض الخارجين على القانون الدولي.
 

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب طلعت السويدي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتوقيع سبع اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز بالبحر المتوسط مع شركات دولية في يوم واحد، ما يؤكد على حق مصر فى استغلال ثرواتها الطبيعية.


وعقّب رئيس مجلس النواب على مداخلة النائب طلعت السويدي بالقول، إن الاتفاقيات تم إبرامها مع عدد من الشركات الدولية المعروفة عالميا.
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