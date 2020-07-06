نشرة المرأة والصحة .. أعراض الطاعون الدبلي .. مشروبات لتنشيط ذاكرة طلاب الثانوية العامة
الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:31 م
نشرة المرأة والصحة
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا هامًا من الأخبار في مجال الصحة والمرأة، وإليكم أبرز الأخبار.
أصدرت السلطات الصينية تحذيرًا بشأن الطاعون الدبلي وقيدت استهلاك أنواع معينة من اللحوم، كما أبلغت عن حالتين من الطاعون الدبلي في مقاطعة خوفد في غرب منغوليا. يستعد طلاب الثانوية العامة لدخول امتحانات مادتي التاريخ والفيزياء كل منهم على حسب شعبته، ولم يتبق سوى ساعات قليلة على دخول لجنة الامتحان، لذلك لابد أن يتناول الطلاب الأطعمة الصحية والمشروبات الطبيعية التي تعمل على تعزيز ذاكرة الطالب بشكل كبير. الصداع النصفي
ليس مجرد نوع شائع من الصداع، إنه يسبب آلاما أكثر حدة ومتكرر ، ولا يشعر به إلا بشكل خاص على جانب واحد من الرأس، فإذا كنت تعاني من الصداع النصفي فعليك أن تتخلى عن المسكنات فورا.
في إطلالة ملكية أنيقة كعادتها ، تألقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون برفقة زوجها الأمير البريطاني ويليام ولي العهد ، وذلك أمس خلال الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لتأسيس خدمة الصحة الوطنية حيث زارا مستشفى الملكة اليزابيث لشكر العاملين الصحيين على جهودهم المبذولة لخدمة المجتمع خاصة خلال تفشي فيروس كورونا .