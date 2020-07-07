BMW تحول بعض خدماتها المجانية الى مدفوعة الأجر

فى الوقت الذى تسعى اليه بعض شركات السيارات لجذب عملاء جدد من خلال عمل عروض وتخفيضات، قامت شركة BMW بعمل تصرف غريب من نوعه وهو تحويل بعض خدماتها المميزة المجانية الى مدفوعة الأجر.





وتوفر BMW لعملائها الخيار لإضافة بعض الميزات كترقية رقمية تدفع مرة واحدة بعد البيع من خلال نظام التشغيل Operating System 7، ولكن الشركة البافارية ستتيح بعض مميزاتها من خلال الاشتراك السنوي المدفوع في بعض الأسواق.

وأعلنت BMW عن عدد من خدماتها المميزة مثل تدفئة المقاعد ونظام مثبت السرعة النشط وحتى أنظمة مساعدة السائق ، ثم قامت بتحويلها من خدمات مجانية الى خدمات ذات الاشتراك السنوي المدفوع .

وأوضحت أنه هناك إمكانية بيع السيارات بثمن أكثر انخفاضًا للمالك الأول الذي لن يضطر لدفع الكثير مقابل تلك الميزات الإضافية .

بالإضافة إلى خفض تكلفة الإنتاج على بي إم دبليو التي ستصنع سيارات مماثلة بسرعة أكبر بدلًا من استغراق وقت أطول في تخصيص السيارات والفئات حسب رغبات العملاء، وستحصل على ثمنها عند الاشتراك.