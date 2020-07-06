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رياضة

أشرف صبحي: سلسلة نادي النادي خطوة لنشر الرياضة في كل ربوع الجمهورية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:25 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته الكبيرة بخروج نادى النادى الصرح الرياضى العملاق بهذا الشكل فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع نحو آفاق جديدة لخدمة قطاع الرياضة والشباب.

ووجه د.أشرف صبحى الشكر لمجلس أمناء نادى النادى بمدينة السادس بعد الجهد الكبير طوال الفترة الماضية.

وقال وزير الشباب والرياضة خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد حاليا للإعلان عن بدء النشاط الرياضي بفرع النادى بمدينة السادس من أكتوبر إن نادى النادى أحد خطوات الحكومة المصرية فى نشر الرياضة فى كل ربوع الجمهورية، مشيرا إلى أن الرياضة تحظى بدفعة كبيرة من الحكومة المصرية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بكافة الإدارات العاملة داخل النادى، مشيرا إلى أن هذا الفرع هو مرآة لكل الفروع المقرر افتتاحها فى المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك خطة كاملة لكافة المنشآت الرياضية والشبابية فى كل المحافظات تحت مظلة الحكومة المصرية د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة: نادى النادى حلقة فى سلسلة عملاقة تخرج للنور.
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