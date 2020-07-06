أشرف صبحي: سلسلة نادي النادي خطوة لنشر الرياضة في كل ربوع الجمهورية





ووجه د.أشرف صبحى الشكر لمجلس أمناء نادى النادى بمدينة السادس بعد الجهد الكبير طوال الفترة الماضية.







وقال وزير الشباب والرياضة خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد حاليا للإعلان عن بدء النشاط الرياضي بفرع النادى بمدينة السادس من أكتوبر إن نادى النادى أحد خطوات الحكومة المصرية فى نشر الرياضة فى كل ربوع الجمهورية، مشيرا إلى أن الرياضة تحظى بدفعة كبيرة من الحكومة المصرية.







وأشاد وزير الشباب والرياضة بكافة الإدارات العاملة داخل النادى، مشيرا إلى أن هذا الفرع هو مرآة لكل الفروع المقرر افتتاحها فى المرحلة المقبلة.







وأشار إلى أن هناك خطة كاملة لكافة المنشآت الرياضية والشبابية فى كل المحافظات تحت مظلة الحكومة المصرية د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة: نادى النادى حلقة فى سلسلة عملاقة تخرج للنور.