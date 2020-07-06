AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

يمثل 27٪ من الناتج المحل.. أبو العينين: السيسي نجح في إعادة الشركات العالمية إلى الاستثمار بقطاع البترول

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:44 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين بالجلسة العامة
Advertisements
فريدة محمد- ماجدة بدوي- يوسف سامح- تصوير|خالد مشعل
قال النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن إن الفضل يعود للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نجح في إعادة الشركات العالمية للاستثمار في قطاع البترول المصرى مرة أخرى. 

وتابع: كلنا عارفين بعد 25 يناير 2011 إيه اللي حصل في مصر فى قطاع البترول من تراكمت لمستحقات الشركاء الأجانب التى وصلت إلى 6.5 مليار دولار، وفقد المستثمر ثقته فى الدولة بعد غياب الأمن ما أدى إلى تراجع الاستثمارات وتوقف المشروعات وعدم وجود اكتشافات جديدة.


وبالتالي حدوث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وعشنا فترات كان يتم قطع الغاز عن المصانع بسبب عدم توافره وكان يتم قطع الكهرباء لـ 6 ساعات يوميا بسبب عدم توفر الوقود.

جاء ذلك في كلمة أبو العينين خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء نظر عددا من الاتفاقيات الدولية للتنقيب عن البترول.

وأشار إلى أنه بعد تولى الرئيس السيسى استعادت الدولة مصداقيتها والشركاء اطمأنوا إلى أنهم سيحصلون على مستحقاتهم وعاد الامن والاستقرار وتم ترسيم الحدود البحرية وتعديل المعادلة السعرية بين قطاع البترول والشركاء الأجانب بما يحقق مصلحة مصر ويحفز المستثمر على المخاطرة وانعكس ذلك إيجابًا على زيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أن هناك 84 اتفاقية تم توقيعها منذ 2014 حتى الآن، وهذا يؤكد أن وزارة البترول أنجزت إنجازا ضخما، لافتا أن ما أنجزه قطاع البترول في مصر يجب أن يفخر به كل مصري.

وقال أبو العينين اإن قطاع البترول نجح بدعم ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسى، وكان الرئيس يتابعه يوميا ويعقد لقاءات دورية مع الشركاء الأجانب أسفرت عن اكتشاف حقل ظهر للغاز أكبر حقل فى حوض المتوسط وبدء الإنتاج منه فى وقت قياسى غير مسبوق وبفضله تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز بما يتجاوز 2 مليار دولار سنويا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى وعادت مرة أخرى لسوق التصدير.

وأضاف أنه بفضل جهود العاملين فى قطاع البترول بدأت مصر تتحول الى مركز اقليمى للطاقة بما يحقق عوائد كبيرة لمصر. لافتا إلى أن قطاع البترول والغاز هو أكبر قطاع جاذب للاستثمار، ومن أعلى القطاعات فى معدلات النمو، ومن أكبر المساهمين فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 27% بقيمة تتجاوز 1.4 تريليون جنيه.  

وقال أبو العينين إن أهميــــة الاتفاقيــــات الجديــــدة تنبــــع مــــــن أن انتاج الغاز والبترول ينخفض ما بين 10 - 15% سنويا بسبب انخفاض الضغط فى الآبار بشكل طبيعى وبالتالى لابد من اكتشافات جديدة تزيد الانتاج بما يتراوح بين  20-30% لتعويض انخفاض الانتاج الطبيعى ولمواجهة الزيادة فى الاستهلاك وزيادة الاحتياطى للاجيال القادمة.

وفي ختام كلمته، وجه أبو العينين التحية لوزارة البترول وقياداتها الذين لهم باع وخبرة عظيمة حيث استطاعوا اعادة كل المستثمرين وجعلوه مجالا محفزا وواعدا في مصر، ومصر أصبحت مركزا إقليميا للطاقة وهناك قيمة حقيقية مضافة في صناعة البتروكيماويات في مصر.
يمثل 27٪ من الناتج المحل.. أبو العينين: السيسي نجح في إعادة الشركات العالمية إلى الاستثمار بقطاع البترول
يمثل 27٪ من الناتج المحل.. أبو العينين: السيسي نجح في إعادة الشركات العالمية إلى الاستثمار بقطاع البترول
يمثل 27٪ من الناتج المحل.. أبو العينين: السيسي نجح في إعادة الشركات العالمية إلى الاستثمار بقطاع البترول
يمثل 27٪ من الناتج المحل.. أبو العينين: السيسي نجح في إعادة الشركات العالمية إلى الاستثمار بقطاع البترول
يمثل 27٪ من الناتج المحل.. أبو العينين: السيسي نجح في إعادة الشركات العالمية إلى الاستثمار بقطاع البترول
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسامة كمال: قطاع البترول أصبح الحصان الرابح في عهد الرئيس السيسي .. فيديو

قطاع البترول خلال 2190 يوما لرئاسة السيسي.. طفرة في الغاز الطبيعي ومشروعات عملاقة خلال 6 سنوات

قطاع البترول أثناء وعقب الإخوان.. من 6.2 مليار دولار ديونا إلى أعلى نسبة إنتاج في التاريخ

السيسي صاحب الفضل الأول.. طاقة البرلمان تعدد نجاحات قطاع البترول في 6 سنوات

ترشيحاتنا

وزارة الزراعة: مصر الثالثة عالميا في تصدير البصل ..فيديو

فرحه كان في العيد..والد ضحية الغدر بالشرقية يروي مأساته: خرج يشتغل قتلوه..صور

أخبار الفن.. الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا.. أزواج غادة عبد الرازق.. فان دام ينعى رجاء الجداوي.. سلمى أبو ضيف تروى تجربتها مع متحرش

الكاف يصدم الوداد والرجاء قبل مواجهتى الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

يطبق بأثر رجعي.. النواب يوافق على قانون أعضاء المهن الطبية في مجموعه

تعويض عادل يدفع مقدما.. النواب يوافق مبدئيا على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

AdvertisementS

علي عبد العال: لدينا منطقتان للبترول والغاز في البحر الأحمر والأبيض.. ومن يقترب منهما ستقطع يده

وفاة وزير الدولة للانتاج الحربي الفريق محمد العصار

هدير الهادي.. الجمال الذي ألقى بصاحبته خلف القضبان .. فيديو وصور

بسبب الأفلام الإباحية.. إيداع طفلين اغتصبوا طفلة ومزقا جسدها في الجيزة دار رعاية

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

مجلس النواب يوافق على تعيين مستشار عسكري بكل محافظة

بعد تجديد حبسهم .. إيداع أسرة منار سامي فتاة التيك توك سجن مركز طوخ

بعد غارات الوطية.. تركيا تنشر منظومة صواريخ جديدة في ليبيا

ليست روسيا أو أمريكا.. دولة كبرى قد تطيح بأحلام أردوغان هذه المرة

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

اعتبارا من اليوم.. السعودية تعلن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهوره في الصين .. تعرف على أعراض الطاعون الدبلي

تشبه «الكيس البلاستيك» .. «السيارة الشفافة» لإرضاء الفضول والتطفل

عشان يراجع كويس .. 5 مشروبات تساعد على تركيز طلاب الثانوية العامة