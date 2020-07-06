يمثل 27٪ من الناتج المحل.. أبو العينين: السيسي نجح في إعادة الشركات العالمية إلى الاستثمار بقطاع البترول

قال النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن إن الفضل يعود للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نجح في إعادة الشركات العالمية للاستثمار في قطاع البترول المصرى مرة أخرى.





وتابع: كلنا عارفين بعد 25 يناير 2011 إيه اللي حصل في مصر فى قطاع البترول من تراكمت لمستحقات الشركاء الأجانب التى وصلت إلى 6.5 مليار دولار، وفقد المستثمر ثقته فى الدولة بعد غياب الأمن ما أدى إلى تراجع الاستثمارات وتوقف المشروعات وعدم وجود اكتشافات جديدة.









وبالتالي حدوث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وعشنا فترات كان يتم قطع الغاز عن المصانع بسبب عدم توافره وكان يتم قطع الكهرباء لـ 6 ساعات يوميا بسبب عدم توفر الوقود.









وأضاف أنه بفضل جهود العاملين فى قطاع البترول بدأت مصر تتحول الى مركز اقليمى للطاقة بما يحقق عوائد كبيرة لمصر. لافتا إلى أن قطاع البترول والغاز هو أكبر قطاع جاذب للاستثمار، ومن أعلى القطاعات فى معدلات النمو، ومن أكبر المساهمين فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 27% بقيمة تتجاوز 1.4 تريليون جنيه.



وقال أبو العينين إن أهميــــة الاتفاقيــــات الجديــــدة تنبــــع مــــــن أن انتاج الغاز والبترول ينخفض ما بين 10 - 15% سنويا بسبب انخفاض الضغط فى الآبار بشكل طبيعى وبالتالى لابد من اكتشافات جديدة تزيد الانتاج بما يتراوح بين 20-30% لتعويض انخفاض الانتاج الطبيعى ولمواجهة الزيادة فى الاستهلاك وزيادة الاحتياطى للاجيال القادمة.



وفي ختام كلمته، وجه أبو العينين التحية لوزارة البترول وقياداتها الذين لهم باع وخبرة عظيمة حيث استطاعوا اعادة كل المستثمرين وجعلوه مجالا محفزا وواعدا في مصر، ومصر أصبحت مركزا إقليميا للطاقة وهناك قيمة حقيقية مضافة في صناعة البتروكيماويات في مصر.

جاء ذلك في كلمة أبو العينين خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء نظر عددا من الاتفاقيات الدولية للتنقيب عن البترول.وأشار إلى أنه بعد تولى الرئيس السيسى استعادت الدولة مصداقيتها والشركاء اطمأنوا إلى أنهم سيحصلون على مستحقاتهم وعاد الامن والاستقرار وتم ترسيم الحدود البحرية وتعديل المعادلة السعرية بين قطاع البترول والشركاء الأجانب بما يحقق مصلحة مصر ويحفز المستثمر على المخاطرة وانعكس ذلك إيجابًا على زيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أن هناك 84 اتفاقية تم توقيعها منذ 2014 حتى الآن، وهذا يؤكد أن وزارة البترول أنجزت إنجازا ضخما، لافتا أن ما أنجزه قطاع البترول في مصر يجب أن يفخر به كل مصري.وقال أبو العينين اإن قطاع البترول نجح بدعم ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسى، وكان الرئيس يتابعه يوميا ويعقد لقاءات دورية مع الشركاء الأجانب أسفرت عن اكتشاف حقل ظهر للغاز أكبر حقل فى حوض المتوسط وبدء الإنتاج منه فى وقت قياسى غير مسبوق وبفضله تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز بما يتجاوز 2 مليار دولار سنويا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى وعادت مرة أخرى لسوق التصدير.