وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول بين نادي «النادي» ومجموعة من الأكاديميات الخاصة في المجالات الرياضية.. وأشرف صبحي: الاستعانة بكوادر القطاع الخاص حققت نجاحا كبيرا

أشرف صبحي: تجربة الوزارة في الاستعانة بكوادر القطاع الخاص حققت نجاحًا كبيرًا

فوزي عطية رئيس مجلس أمناء النادي: هدفنا تفريخ أجيال رياضية لتمثيل النادي في البطولات المحلية والدولية

طارق عامر رئيس مجلس إدارة شركة UFC مصر: منشآت النادي الرياضية ساعدتنا على الاستعانة بأبرز الأكاديميات

رؤساء الأكاديميات: فخورون بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ونتعهد بتقديم صورة مشرفة





شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اليوم، الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة UFC مصر المسئولة عن إدارة الأنشطة الرياضية بنادي النادي المملوك للوزارة مع مجموعة من أبرز الأكاديميات الرياضية في الألعاب المختلفة، وهي: Anderlecht Academy ، Coachium Tennis Academy ، Swim Academy،Hard Work Academy، أكاديمية كابتن أمير وجيه للإسكواش وأكاديمية لبنى عروسي للجمباز.





وحضر حفل التوقيع اللواء فوزي عطية رئيس مجلس أمناء نادي النادي، والمهندس طارق عامر رئيس مجلس إدارة شركة UFC مصر، ورؤساء الأكاديميات.





وعبر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بهذا البروتوكول، لافتًا إلى أنه سيُساهم في تخريج أجيال رياضية قادرة على المشاركة في البطولات المحلية والدولية بما تملكه هذه الأكاديميات من خبرة واحترافية.





وأشاد "صبحي"، بتجربة استغلال الوزارة لأصولها بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة حققت عوائد مالية بلغت 1.8 مليار جنيه، من المشروعات الاستثمارية التي تُنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، لتطوير واستغلال وإدارة أصول الوزارة الشبابية والرياضية بنظام حق الانتفاع.





وأكد اللواء فوزي عطية، رئيس مجلس أمناء نادي النادي، أن مجلس الأمناء يحرص على الاستعانة بالكوادر المتميزة في القطاع الخاص، مشيرًا إلي أن هذا البروتوكول سيُساهم في زيادة اشتراكات العضوية في ظل السمعة الطيبة التي تتمتع بها الأكاديميات التي تعاقدت معها شركة UFC مصر المسئولة عن النشاط الرياضي في النادي، مؤكدا أن المنشآت الرياضية في النادي، والتي أقيمت علي أحدث مستوي هندسي وتكنولوجي، ستُساعد الأكاديميات في تنفيذ خططها الاحترافية.





وأوضح المهندس طارق عامر رئيس مجلس إدارة شركة UFC المسئولة عن إدارة الأنشطة الرياضية، أن البروتوكول الموقع مع الأكاديميات يستهدف خلق أجيال رياضية من براعم النادي في كل الأنشطة الرياضية، مشيرًا إلى أنه تم انتقاء الأكاديميات بعناية في كل نشاط لأننا نريد أن نُقدم للرياضة المصرية تجربة احترافية قائمة على أسس علمية، ومشيدًا بالمنشآت الرياضية في نادي النادي.





فيما رحب رؤساء الأكاديميات عن سعادتهم وفخرهم بالانضمام إلى منظومة نادي النادي في ظل الطفرة الكبري الذي أحدثها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحرصه علي مشاركة القطاع الخاص في نهضة المنظومة الرياضية والشبابية.





وتعهد رؤساء الأكاديميات ببذل كل الجهد لتحقيق هدف النادي وإحداث الطفرة في قطاع البراعم والناشئين بالنادي، مما ينعكس على مستقبل الرياضة المصرية.





وحرص رؤساء الأكاديميات علي إجراء جولة تفقدية بالنادي والملاعب المخصصة للفرق الرياضية وأشادوا بالمجهودات المبذولة من المسئولين بالنادي.