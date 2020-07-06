AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا تهدد بروكسل.. الاتحاد الأوروبي يمدد عملية التدخل السريع لحماية اليونان

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:31 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تمديد عملية التدخل السريع لحماية اليونان بريا وبحريا، والتي دشنها لحماية أثينا من الخطر التركي.


وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره من مقر المفوضية في بروكسل، إن الوقت الحالي ليس مثاليا لبحث عضوية تركيا.


وأكد الاتحاد الأوروبي أن منطقة شرق المتوسط مهمة وأساسية بالنسبة للكتلة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار بها.


من جانبها توعدت تركيا بأنها سترد بإجراءاتها الخاصة في حال فرض الاتحاد الأوروبي مزيدا من العقوبات عليها.


وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن فرنسا وبعض الدول  لا ترغب بوجود تركيا في الاتحاد الأوروبي.


وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد أمس الأحد باستمرار أعمال التنقيب في البحر التوسط والبحر الأسود في استفزاز متواصل لليونان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا منزعجة من دعم الاتحاد الأوروبي لقبرص

بعد تحذير أثينا.. قوات يونانية تشتبك مع وحدة تركية على الحدود

اليونان تحذر تركيا: لن نتردد في حماية حدودنا

ورقة مساومة ومقامرة للاستيلاء على نفطها.. ماذا يريد أردوغان من ليبيا ؟

ترشيحاتنا

وفاة وزير الدولة للانتاج الحربي الفريق محمد العصار

أخبار الفن.. الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا.. أزواج غادة عبد الرازق.. فان دام ينعى رجاء الجداوي.. سلمى أبو ضيف تروى تجربتها مع متحرش

استكمال المباحثات غدا .. الري: خلافات جوهرية فنية وقانونية بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة

السينارست محمد حلمى هلال: أحمد زكى شخصية غير ثرية دراميا

بعد تجديد حبسهم .. إيداع أسرة منار سامي فتاة التيك توك سجن مركز طوخ

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

AdvertisementS

علي عبد العال: لدينا منطقتان للبترول والغاز في البحر الأحمر والأبيض.. ومن يقترب منهما ستقطع يده

وفاة وزير الدولة للانتاج الحربي الفريق محمد العصار

هدير الهادي.. الجمال الذي ألقى بصاحبته خلف القضبان .. فيديو وصور

بسبب الأفلام الإباحية.. إيداع طفلين اغتصبوا طفلة ومزقا جسدها في الجيزة دار رعاية

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

مجلس النواب يوافق على تعيين مستشار عسكري بكل محافظة

بعد تجديد حبسهم .. إيداع أسرة منار سامي فتاة التيك توك سجن مركز طوخ

بعد غارات الوطية.. تركيا تنشر منظومة صواريخ جديدة في ليبيا

ليست روسيا أو أمريكا.. دولة كبرى قد تطيح بأحلام أردوغان هذه المرة

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

اعتبارا من اليوم.. السعودية تعلن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهوره في الصين .. تعرف على أعراض الطاعون الدبلي

تشبه «الكيس البلاستيك» .. «السيارة الشفافة» لإرضاء الفضول والتطفل

عشان يراجع كويس .. 5 مشروبات تساعد على تركيز طلاب الثانوية العامة