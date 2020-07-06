تركيا تهدد بروكسل.. الاتحاد الأوروبي يمدد عملية التدخل السريع لحماية اليونان

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تمديد عملية التدخل السريع لحماية اليونان بريا وبحريا، والتي دشنها لحماية أثينا من الخطر التركي.









وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره من مقر المفوضية في بروكسل، إن الوقت الحالي ليس مثاليا لبحث عضوية تركيا.









وأكد الاتحاد الأوروبي أن منطقة شرق المتوسط مهمة وأساسية بالنسبة للكتلة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار بها.









من جانبها توعدت تركيا بأنها سترد بإجراءاتها الخاصة في حال فرض الاتحاد الأوروبي مزيدا من العقوبات عليها.









وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن فرنسا وبعض الدول لا ترغب بوجود تركيا في الاتحاد الأوروبي.









وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد أمس الأحد باستمرار أعمال التنقيب في البحر التوسط والبحر الأسود في استفزاز متواصل لليونان.