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برلمان

رفع الجلسة العامة للبرلمان لـ 19 يوليو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:02 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد- ماجدة بدوي- يوسف سامح
رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، عقب الموافقة على 12 مشروع قانون بمنح وزير البترول الحق في التعاقد مع شركات للبحث والتنقيب والاستغلال للبترول والغاز والزيت الخام.


ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 19 يوليو، لاستكمال الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.


وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم، إقرار عدد من التشريعات والاتفاقيات الدولية، ومن بينها بدل مخاطر المهن الطبية، بحضور الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة.
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