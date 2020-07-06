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حسن المهدي: الدولة تنتهج الحلول الجذرية لإنهاء مشكلات الطرق المزمنة |فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:59 م
تطوير الطرق
تطوير الطرق
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حسن المهدي أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن مصر ينتظرها مستقبل واعد وذلك بسبب الحلول الجذرية الجارية حاليا لمشاكل الطرق والتي كانت لا تجد في الماضي أي حلول، موضحا أن هذا التوجه الجديد يأتي بناء علي توجيهات القيادة السياسية .


وأضاف المهدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى، أن الدولة المصرية تعمل في تناسق تام بين كافة الوزارات والجهات المعنية علي تنفيذ خطة الهدف منها هو تيسير حركة المواطنين على الطرق.


وأوضح حسن المهدي ، أن وزارة النقل قامت بعمل بروتوكول مع وزارة التنمية المحلية وهو ما يحدث لاول مرة حتى تتمكن وزارة النقل من رصف طرق داخل المحليات وهذا يساعد علي رفع خبرة مسئولي المحليات .


وتابع أن هذا يوفر وسيلة جيدة للمواطن تساعد علي التنقل، مؤكدا ان هذه الجهود تشمل رفع كفاءة وتوسعة الشوارع الرئيسية في 12 محافظة .


واستكمل ان الجودة التي تتم في الطرق الان تختلف تماما عما كنا نعهده خلال الفترات السابقة"، مؤكد ان تطوير الطرق والكباري يأتي ضمن خطة التنمية المصرية المستدامة .
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