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سيارات

تصميم تخيلي جديد لـ جولف R موديل 2021

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

كشف المصمم المستقل KDesign AG عن تصميم تخيلي يكشف عما يمكن توقعه للسيارة المنتظرة جولف R الجديدة ، بعد إعلان فولكس فاجن موعد الكشف عنها ، والتقاط العدسات التجسسية صورًا لها أثناء اختبارها مع تمويه خفيف.


ويكشف التصميم التخيلي للمصمم KDesign AG أن السيارة جولف R الجديدة سيكون بها فتحات تهوية إضافية في الواجهة الأمامية لتبريد المحرك، بالإضافة إلى نظام عادم رباعي في الخلف .


ويصور التصميم التخيلي السيارة هاتشباك بخمسة أبواب، ولكن من الممكن ان تتوفر بنسخة بثلاثة أبواب في أوروبا، وأعلنت فولكس فاجن انه سيتم الكشف عن جولف R الجديدة لأول مرة خلال الأشهر المقبلة، على الأرجح بعد الكشف عن جولف GTI TCR.


وتستمد جولف R قوتها من محرك TSI 2.0 المألوف بالشركة، والذي يولد قوة 315 حصانا بـ تيجوان R وأرتيون R سالفي الذكر، ولا نتوقع أن تختلف هذه القوة في جولف R الجديدة، ولكن بفضل كونها أخف منهما، فتقدم أداءً أفضل.


والجدير بالذكر ان شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن أجرت بعض التغييرات الكبيرة إلى حد ما هذا العام، مع إطلاق أربعة طرازات R إضافية، وهي طوارق R وأرتيون R وأرتيون R شوتينج بريك، وتيجوان R.

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