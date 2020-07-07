تصميم تخيلي جديد لـ جولف R موديل 2021

كشف المصمم المستقل KDesign AG عن تصميم تخيلي يكشف عما يمكن توقعه للسيارة المنتظرة جولف R الجديدة ، بعد إعلان فولكس فاجن موعد الكشف عنها ، والتقاط العدسات التجسسية صورًا لها أثناء اختبارها مع تمويه خفيف.





ويكشف التصميم التخيلي للمصمم KDesign AG أن السيارة جولف R الجديدة سيكون بها فتحات تهوية إضافية في الواجهة الأمامية لتبريد المحرك، بالإضافة إلى نظام عادم رباعي في الخلف .





ويصور التصميم التخيلي السيارة هاتشباك بخمسة أبواب، ولكن من الممكن ان تتوفر بنسخة بثلاثة أبواب في أوروبا، وأعلنت فولكس فاجن انه سيتم الكشف عن جولف R الجديدة لأول مرة خلال الأشهر المقبلة، على الأرجح بعد الكشف عن جولف GTI TCR.





وتستمد جولف R قوتها من محرك TSI 2.0 المألوف بالشركة، والذي يولد قوة 315 حصانا بـ تيجوان R وأرتيون R سالفي الذكر، ولا نتوقع أن تختلف هذه القوة في جولف R الجديدة، ولكن بفضل كونها أخف منهما، فتقدم أداءً أفضل.





والجدير بالذكر ان شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن أجرت بعض التغييرات الكبيرة إلى حد ما هذا العام، مع إطلاق أربعة طرازات R إضافية، وهي طوارق R وأرتيون R وأرتيون R شوتينج بريك، وتيجوان R.