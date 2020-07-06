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أخبار البلد

ضبط عملات تذكارية للرئيس جمال عبدالناصر مع راكب مصري في مطار القاهرة.. صور

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:43 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 رقم  بمطار القاهرة الدولي برئاسة طارق محمد مدير الإدارة  من ضبط  محاولة تهريب كتاب معدنى من القرن الـ ١٧ وكمية من العملات التذكارية بالمخالفة لقانون حماية الآثار وتعديلاته بمنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير.

فى أثناء إنهاء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من بيروت إشتبه محمد عبد الباقى مأمور اللجنة فى راكب مصرى قادم من لبنان ،وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أوأشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى وبدا عليه الإرتباك .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة سامح سيد مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه ،وبالعرض على عبدالعال نعمان مدير الادارة بالإنابة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من ايمان موسى وأحمد عمر مشرف الصالة فتبين وجود كتاب معدنى به جزء من التوراة من القرن الـ ١٧ وعملات تذكاريه للرئيس الراحل جمال عبدالناصر مخبأة داخل جهاز تليفزيون .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 40 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات ، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
ضبط عملات تذكارية للرئيس جمال عبدالناصر مع راكب مصري في مطار القاهرة.. صور
ضبط عملات تذكارية للرئيس جمال عبدالناصر مع راكب مصري في مطار القاهرة.. صور
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