أسرع من ميسي ومحمد صلاح.. جمهور أحمد موسى يسجل هدفا في أردوغان

أطلق الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تدمير منظومة الدفاع التركية فى ليبيا أمس، وكان من المفترض أن تهبط طائرة أردوغان بها للاستعراض في طرابلس.





وأطلق أحمد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه «أحمد موسى»، هاشتاج جديدا عقب ضرب القاعدة التركية على الأراضي الليبية؛ ويحمل عنوان «اردوغان_ابو_قاعدة_مضروبة».





وعقب ربع ساعة من اطلاق الهاشتاج أعلن موسى، أن جمهور البرنامج وصل بالترند الي رقم واحد على توتير في وقت قياسي، مرددا: « لا تقولي ميسي ولا محمد صلاح جمهور البرنامج جاب جون في أردوغان».





وناشد موسى جمهور البرنامج بعد الخوض في الشتائم لاردوغان الاخوان حتى يتمكن من عرض كتابتهم على الهواء مباشرا.