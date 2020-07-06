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مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: لو أردوغان راجل يقرب من خط «سرت - الجفرة»

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:54 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال اللواء محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن مصر تواجه تهديدات كثيرة على  الحدود الاستراتيجية الأربعة ومصر مستعدة لمواجهة أي تحدٍ أو تهديد بتلك الاتجاهات.

وأضاف محمود خلف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر لديها إمكانات دولة عظمى، ومصر أقوى قوة مسلحة في الشرق الأوسط برًا وبحرًا وجوًا.

وتابع محمود خلف "أردوغان شخص أهوج يتحرك وفق توجهات معينة في ليبيا"، مضيفا "عندما جلب أردوغان صواريخ الهوك الأمريكية المتطورة للغاية في ليبيا تم تدميرها في ضربات جوية متتالية".

وأكد محمود خلف أنه "أثناء زيارة الرئيس السيسي إلى المنطقة الغربية العسكرية تم نشر 4 آلاف دبابة في المنطقة الغربية، مشيرا إلى أن التعدي على "سرت - الجفرة" خط أحمر.

وقال محمود خلف "لو أردوغان راجل يقرب من الخط الأحمر الذي حدده الرئيس السيسي".

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